Rafael López Charques: «Está viva la nación»

Esto es lo que nos dice una estrofa de la magnífica canción “Pueblo guevón” de la inigualable Marze Rodríguez.

Efectivamente lo lleva demostrando desde hace unos días el sufrido pueblo español, y esperemos que siga así, sin dar tregua a esa banda de traidores y chupópteros que se arrogan la representación de nuestros ciudadanos.

Está viva y no quiere morir, por eso no admite todo lo que se ha fraguado y más que vendrá, si no se le pone remedio.

No estamos de acuerdo con unas recientes declaraciones de una política separatista que tranquilamente advierte que “el conflicto entre catalanes ha pasado a ser un conflicto entre españoles”. Seguramente ella estaría muy contenta con que fuese así, lo que desvirtuaría la verdad y haría desaparecer responsabilidades. La realidad es que en parte es un conflicto entre españoles, de cualquier color político y separatistas catalanes. Entiendan estos últimos, no admitiremos que traten de imponer sus ideas en nuestra nación, ni incluso entre la gente de su comunidad, pues son minoría. Una minoría que solo persigue su provecho personal, en definitiva, poder vivir a costa de los demás.

Una cosa que nos indigna es que los que acabarán destrozando a España, a no ser que lo remediemos, se nos presentan poco menos que como víctimas. Según dicen “las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad una virtud” Entendemos que lo que nos están diciendo es que, dada su propia situación tratan de convertir, mintiendo descaradamente, el satisfacer sus carencias, en actos nobles, y mientras los tontos traguen, todos contentos.

Estimamos que la situación es muy delicada, no se soluciona echando la culpa de las protestas a los fachas, si fuese así, en España predominarían ellos, lo que no es cierto. Las culpas tienen que asumirlas aquellos que guiados únicamente por su egoísmo sin igual y sus ansias de figurar y mandar, son capaces de cualquier cosa con tal de estar en primera fila.

La única verdad es que nuestro país ha sido traicionado. Lo han hecho, para más inri, vendiéndolo a los separatistas, a los enemigos del mismo, y eso no lo admitimos. Por cierto, después de negarlo por activa y por pasiva. Solo hay que repasar las hemerotecas y ver las declaraciones y compromisos asumidos hace tan solo unos días, por las personas que ahora apoyan el descalabro en el que nos han metido. Y por favor, no nos vengan con el cuento como hace su cabeza más visible, de que no han mentido, es que ahora han cambiado de opinión. Quizás no seamos muy avispados, pero aún tenemos el suficiente cerebro para decirles que mienten, que viven en la mentira, aprovechándose de ella, y en consecuencia de todos los españoles.

El problema que tienen, y no saben cómo solucionarlo, es que como dice la canción, está viva la nación. No se rinde, ni se rendirá nunca, téngalo presente. Hemos aguantado demasiado y todo tiene un límite, en el cual ustedes nos han puesto.

No sabemos lo que puede pasar de ahora en adelante, dado que han convertido una nación digna en una piltrafa. De lo que no tenemos dudas es que mientras puedan no dudarán en seguir su camino. Lo que si les aseguramos es que cuando les llegue el día de rendir cuentas, que les llegará no lo duden, no habrá amnistías ni cambalaches.

Por su bien les repetimos que la nación está viva, cada uno tendrá que responder de sus actos. No valdrá es que yo creí que, es que mi intención era, etc.

Esperemos, aunque lo dudamos, que, llegado el momento, tengan la valentía suficiente para dar la cara, y no hacer como la rata que huyó en un maletero.