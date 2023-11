Victor Entrialgo De Castro: «Shakespeare contra Sanchez»

Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?

¿Quién soportaría los ultrajes y desdenes del mundo, los agravios de Sanchez el opresor, las afrentas del soberbio, los tormentos del amor desairado, la tardanza de la ley, las insolencias del poder y los desdenes que el paciente mérito recibe del hombre indigno?

Así la conciencia nos vuelve cobardes a todos y así el primitivo matiz de la resolución desmaya con el pálido tinte del pensamiento, y las empresas de gran aliento o importancia, por esa consideración, tuercen su curso y pierden el nombre de acción.

Pero… ¡la hermosa Ofelia! Graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones.

Como parte de su golpe, Sanchez sigue moviendo títeres y saltimbanquis contra Madrid y las regiones que perdió, que no van a hacer sino esperar la pensión y conspirar donde les diga el ventílocuo.

Ser o no ser, he aquí la cuestión, así que contra los ultrajes, las insolencias y las afrentas del opresor y del soberbio, el pueblo español resistirá en todos los frentes. Como genialmente expresó ayer un manifestante para la historia de la Resistencia: «Buenas noches Señor Agente, yo me voy…mañana aquí a la misma hora no? Shakespeare contra Sanchez. Marqués de Urquijo y Ferraz será a partir de ahora zona de asueto, vinos, turismo y visita obligada para el mundo. Contra «el Golpe continuado», «Ni un paso atrás».

Víctor Entrialgo