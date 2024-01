«Señor Sánchez, España le quedó grande»

Sr. Sánchez: Pertenezco a eso que llaman “el grupo mixto”. Sí, a esa tierra de nadie en la que está la mayor parte del pueblo español, que se resiste a estar de un lado o del otro; ni en el de los acomplejados de su pasado, ni en el de quienes provocaron ese complejo, y se siguen aprovechando de ello.

Señoría, le voy a decir unas cuantas cosas que le van a interesar. Dichas por quien podría usted llamar “Un Forastero en las Cortes”, pero tenga la seguridad, que más español que los que le acompañan, y por supuesto, que usted.

Además, le hablo con la experiencia de haber visto desmontar la democracia venezolana, cargándose las instituciones, el estado de derecho, la justicia y las libertades, en un país boyante económicamente, que era el espejo en el que se miraban las democracias iberoamericanas, entre ellas la española, imponiendo el reino de la impunidad.

Señor Sánchez, tal vez le tenga que informar que Carlos Andrés Pérez, fue quien trajo “de contrabando” a España a Felipe González “Isidoro” a su vuelta del exilio, el 27 de noviembre de 1976, en su afán de colaborar con su amigo y demostrar su decidido apoyo a la apertura política en España,

Quien le habla, conoció España cuando usted ni siquiera había nacido, así que espero me escuche con atención.

Mire Señoría, en aquellos tiempos los españoles se sentían orgullosos de ser españoles, todavía no se había vivido ese perverso proceso socializador de vaciamiento del alma de este pueblo, al que usted y el expresidente José L. Rodríguez Zapatero tanto han contribuido. Y que conste que no hablo de la España vaciada del mundo rural, por la que usted no ha hecho nada. Hablo de la España a la que ustedes han arrancado su identidad.

Lo que le voy a sugerir es que pregunte cómo se vivía entonces sin terroristas, sin comunistas, ni bildu etarras, ni podemitas, ni asesinos, ni ladrones, ni traidores, ni delincuentes de cuello blanco; y Barcelona era una de las ciudades más cosmopolita de Europa.

Sr. Sánchez, se ha aliado usted con los peores enemigos de España, con esos que la quieren romper y borrar su historia; sí, con los grupos políticos independentistas catalanes, vascos y con los bolcheviques republicanos. Son esos que están dispuestos a desmembrar lo que sea, incluida su familias, sin importarles que para eso tengan que hablar mal de su padre y sobre todo, de su madre.

Y usted ha llegado a la presidencia del Gobierno de su mano, claro está, usted también es uno de ellos, de los que están llevando a España por los caminos del “tardo comunismo bolivariano”, en el que la abundancia y los Falcon sólo están a su alcance y al de algunos que le acompañan.

Pero usted, lo sé, no es el único responsable. Hay muchos otros que han contribuído a ello, unos cuantos por ser cómplices de su aventura ideológica, y otros tantos por no oponerse firmemente a ella.

Y así, entre unas cosas y otras, han logrado que los que perdieron la Guerra, parecen haberla ganado, y que sólo hubo víctimas de su lado, pero eso sí, todo con memoria democrática. En una cruel Guerra Civil como fue la española, también hubo víctimas, y muchas, del otro bando.

Mire Sr. Sánchez, usted tiene de demócrata lo que yo tengo de suizo. Usted junto a Zapatero, ha sido un abanderado del lavado de cerebro de su pueblo y por eso sí pasará a la historia, no por haber sacado a Franco de su tumba. Perdone por haber dicho ese nombre, que a usted le persigue y pone tan nervioso.

Señoría, a propósito, sepa que cuando le veo a usted pasar por Madrid con una caravana de más de 15 o 20 coches, no puedo evitar recordar las veces que vi a Franco pasar por el Paseo del Prado o la Gran Vía, con un coche, y si acaso, con dos o tres motorizados! Qué diferencia verdad? Eran otros tiempos, que usted no conoció.

De las cualidades de sus aliados le cuento, que cuando el Generalísimo ya estaba muy mayor y enfermo, entonces si aparecieron como adversarios, que se envalentonaron a sabiendas de ello y de que el fin del régimen se aproximaba. Se motivaron como ETA y los GRAPO, crearon otras organizaciones, y entonces sí, se pusieron a luchar contra la dictadura.

De aquellos tiempos han pasado ya más de 50 años, en los que usted ha crecido como ejemplo de oportunismo, y en los que junto a ellos y otros como usted, con un trabajo de ingeniería social, han cambiado a España, pero para mal.

Qué pensarán en Europa al saber que a su dictado, una parte de los españoles reniega de su país? Ignoran su pasado, sus tradiciones más arraigadas, su historia y hasta su identidad. Seguramente se asombrarán.

Sr. Sánchez, en donde sentimos una auténtica vergüenza por esto, es en los pueblos iberoamericanos, porque la historia de España es nuestra historia. Viaje hasta allí y pregunté lo que piensan de usted y de los suyos.

Ya cumplida la fase de trastocar la historia y borrar la memoria, se dedican usted, Zapatero y sus cómplices, a prohibir cualquier resquicio histórico, moral o cultural, que no encaje en el pensamiento único, y así completar su ciclo totalitario; pero para eso necesitan acabar con las instituciones del Estado y con su génesis, la propia Constitución. Ni en eso son originales.

Para ello Señoría, usted se pasa cuatro pueblos con lo que intenta hacer con la llamada Ley de Amnistía. Pretende usted perdonar a los golpistas del 1º de octubre de 2017, con un indulto general, que está expresamente prohibido por nuestra Constitución, independientemente de como sus cómplices quieran llamarlo, pero que permite poner en marcha el camino de la impunidad comentada, con la previa derogación de graves delitos del código penal, como la sedición o la rebaja de la malversación, de los que son culpables.

Es como si a Antonio Tejero, por echar 20 tiros en este Salón, lo hubieran condecorado! Se estará removiendo en su tumba por no haber podido contar con alguien tan audaz como usted!

Sr. Sánchez, sabe usted que por lo que está haciendo puede terminar en la cárcel haciendo compañía al Sr. Puigdemont?

Mire Señoría, eso es un fraude a la Constitución; y si se llegare a demostrar que hay algún interés en ello de terceros Estados, de lo llamados países bolivarianos amigos de Rodríguez Zapatero, o de rusos, marroquíes u otros, sería traición a la patria, con todas sus consecuencias.

Lo del fraude está claro: Usted pagó un precio por obtener la Presidencia del Gobierno español! Esto no se ha visto ni en países de los que usted llama “bananeros”. Pablo Escobar lo intentó en Colombia, y terminó cosido a tiros en Medellín en el techo de una casa.

Señoría, sabe usted perfectamente que después de la Amnistía vendrá el referéndum de autodeterminación de catalanes y vascos, y después, el sueño dorado del social comunismo español: La Tercera República y el fin de la Monarquía.

Y con este golpe de estado en marcha usted pretende que el Rey no lo mire con repugnancia? Obviamente es usted un optimista irreductible, que está menospreciando las cualidades y virtudes de Su Majestad y la capacidad de la Casa Real para abortar, en su momento, esta aventura con la que pretende el suicidio de la nación, como digno colofón a su “misión histórica”.

Mire Señor Sánchez, por si no se ha dado cuenta, quiero decirle que una gran parte de los españoles repudia este golpe de estado incruento contra las instituciones de su democracia, que usted pretende dar en cámara lenta.

Lo debe haber sentido a donde quiera que va. Pero, es qué no le han contado lo que ha venido pasando todas las noches en la calle Ferraz? Nadie del PSOE ha salido tan siquiera a romperse la camisa para defender su Sede. Claro está, olvidaba que una de sus víctimas es el propio PSOE.

Si su aventura prosperara, entonces como antes, si vendrían muchos de los suyos a tomarse la foto. Pero, Sr. Sánchez, no se da usted cuenta que está jugando con fuego?

Usted está mal acostumbrado, pues así como sacó a Franco, un ex Jefe de Estado, en helicóptero del Valle de los Caídos, pretende sacar a Felipe VI de la Zarzuela. Ruego me perdone por nombrar de nuevo a su enemigo.

Señoría, aquello se lo permitieron los afectados por ese complejo al que me refería al principio, que no fueron capaces de abrir la boca, salvo los familiares del caudillo.

Pero Señoría, está usted convencido de que el chantaje de Puigdemont y su golpe de estado gozarán de la misma impunidad?

Mire usted, para concluir le voy a decir algo de lo que debería avergonzarse: Nunca antes en la historia de la democracia española, había pasado lo que le está ocurriendo a usted. Gobierna España, pero sólo da la cara a través de esa controlada red hegemónica de medios afines y clientelares, con los que trata de imponer una realidad virtual a la sociedad española.

Usted Sr. Sánchez, ahora mismo, con 5 años de gobierno, tiene miedo de salir a la calle, y si convoca un acto en Madrid tiene que ser a escondidas, como lo hizo recientemente en IFEMA.

Señoría, ya termino, España le quedó grande! Definitivamente se equivocó al creer que este pueblo había perdido su dignidad. No le pido que rectifique, su orgullo y ego personal se lo impiden, pero sí le pido:

¡Lárguese Sr. Sánchez!