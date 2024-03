Victor Entrialgo: «Cualquier día un 2 de Mayo»

Es la guerra y la gente no se quiere enterar. Les hemos dejado avanzar y ésto es lo que hemos conseguido. Sanchez y sus esbirros generando permanente violencia, invadiendo el Estado y tratando de hacerse fuertes en Moncloa haciéndose un traje a medida, la amnistía. Aparte de los que viven del Gobierno y los que prosperan chantajeándolo, el resto de españoles claman indignados por desalojarlos. ¿Para cuando un 2 de mayo?

Aquel pueblo era digno, pero éste ofrece más dudas. En España, se impone una resistencia civil permanente ante la provocación y miseria moral de un tirano riéndose del pueblo, ante la farsa y la mentira permanentes, la instauración en la Nación del chantaje y el golpe continuado, el fraude de ley, las chapuzas legislativas de consecuencias dramáticas, la indefensión de las mujeres, la inmigracion desordenada, la inseguridad ciudadana, todos aquellos agravios y entuertos que Don Quijote y Sancho se ocupaban de desfacer, el uso del terror para llegar al poder de unos, la sedición de los otros, la corrupción y la malversación de un atajo de lenguaraces, mangantes y traidores que han reabierto deliberadamente las heridas y los rencores históricos, promoviendo la división de los españoles y alentando los separatismos con un pacto contra la Nación como único recurso de unos y otros para conservar el poder. Y como ni unos ni otros tienen principios, legitimidad ni autoridad, premian incluso el asesinato y el terrorismo como instrumento para conseguirlo, lo mismo en el Pais Vasco que en Gaza, reconociendo el Estado palestino inmediatamente después de la macabra matanza de judíos del 7 de octubre de 2023, mezclado todo en un totum revolutum con la proyección de su confusión acerca de los sexos con exclusiva e inequívoca finalidad política mientras Roures y los lobbies montoneros tratan en vano de salvar a la Yoli de la debacle en su propia casa llevándola a ver a un Papa, que prestándose a interferir en plena campaña electoral, pide luego a la agredida e invadida Ucrania que se rinda, cuando la Yoli y el infame se niegan a abandonar el poder sin presupuestos, después de haberlo usurpado con urnas detras de cortinas y convocando al pueblo cuando el pueblo no está.

Dictadura, falcons, maletas, billetes, conexión Venezuela y Sto. Domingo vuelos sin justificar, incluso nuestra Delcy, la mujer del César, todo muy Maduro y bolivariano, separando al ciudadano de las administraciones para que no vaya a protestar, arrogancia, prepotencia, bolaños lacayos y brujas maléficas, residencias abandonadas en plena pandemia, encierros inconstitucionales, nefasta gestión y miles de muertos, retirada de medios frente al narcotráfico y muerte indefensa de guardias civiles mientras unas deslenguadas escupen en el Parlamento venenos en lengua vernácula que salen del cerco de sus dientes con amenazas contra jueces y ciudadanos a los que hurtan derechos fundamentales, para rematar con la penúltima de Koldo, Cueto, Aldama, contratistas de defensa, mascarillas, Ábalos, Torres, Armengol, Marlaska, e incluso el César y la mujer del César, cuya insólita conducta reincidente, para no agotar los adverbios, diremos sólo que es impresentable política, social, jurídica, financiera, ética y hasta estéticamente.

¡Los poderes, donde están los poderes! Jueces, fiscales…¡Las Instituciones! ¡Dónde están las Instituciones! ¡La dignidad, donde está la dignidad!

Con ciudadanos asediados y hartos de la industria independentista, con el propio Gobierno incendiando la calle, la Nación precisa evidentemente una autoridad mayor.

Si hubiese control del dinero público no habría habido ni kale borroka, ni separatismo, ni feminismo, ni wokismo, ni transicionismo, ni climaterio, ni fondos, ni sanchismo ni socialismo, ni Koldos, ni Abalos, ni covachuelistas, ni recuas de vagos, ni nada. Habría, otra vez, Nación. Pero para eso tiene que haber 2 de Mayo.

El PSOE descubrió con Zapatero que no puede gobernar España si no es con El País Vasco y Cataluña y por tanto harán para eso cuanto haga falta, tanto más cuanto mayor sea su debilidad, cediendo incluso al terrorismo, al golpe, a la amnistía y al

los indultos, porque el PSOE y el separatismo no son nada el uno sin el otro.

Por eso es la mayoría de la Nación la que tiene que hacer consciente que está siendo chantajeada desde hace tiempo por la pinza entre el PSOE y los separatistas. Y que no se puede cambiar ésto con los mismos de siempre. Tampoco con los demagogos que hemos visto llegar de fuera anula instalarse en el sistema como los demás.

Es la Nación la que tiene que coger el timón del barco antes de que se hunda, salvo que quiera seguir sufriendo en la bodega los agravios del opresor, las afrentas del soberbio, la tardanza de la ley, las insolencias del poder y los desdenes que el paciente mérito recibe del hombre indigno, «cuando Fuenteovejuna mañana mismo podría exigir en las calles de España la dimisión del Comendador».

Es la Nación, -la que no vive del Gobierno o de chantajear al Gobierno-, la que tiene que Ser o no Ser, la que tiene que dar un paso al frente y exigir firmemente la dimisión del Comendador. Cualquier día un 2 de Mayo.Tiene que ser la Nación.

Víctor Entrialgo