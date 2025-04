Victor Entrialgo de Castro: "Esto no va de..."

Cuando oigo esa patada a la lengua en boca de las Ministras de España, en su nueva «presunción de indecencia», lo mismo la Yoli que la Choni que la desinformada ministra de educación hablando con demagógica alegría de las respectivas universidades donde su partido les compró el título, dan ganas de llorar hasta la inundación, que no descarto yo que no haya podido ser también causa de la tragedia.

Cuando alguna choniministra pronuncia la frase de primaria: «Esto no va de…» saltan las alarmas del entendimiento porque con su proverbial vocalización, elevado mentón y altanería de charlatanas de ferias estas trileras se han cargado la Constitución sustituyendo la presunción de inocencia por «la presunción de indecencia».

¡Que madruguen los panaderos para ésto…! Que Flaubert escribiera «Madame Bovary», Stendhal «Rojo y negro», y Clarín «la Regenta» para que estas barriobajeras arrasaran con la prudencia, el decoro y la lengua.

«Esto no va de…» repiten para abordar no importa qué encrucijada política de un pueblo manso y adocenado, carente de líderes dispuestos a organizar a la oposición ante el rapto de su soberanía y la flagrante crisis de legitimidad que estamos viviendo.

Un poder es legítimo cuando los procedimientos empleados para acceder a él, y después para ejercerlo, son conformes a esos principios y reglas que de ellos se derivan, y los del autócrata Sanchez son por el contrario pactos secretos y siniestros con prófugos, golpistas y terroristas enemigos de la nación y su ejercicio se está saltando todas las reglas y principios.

Y un gobierno es legítimo cuando el poder se atribuye y se ejercita según principios y reglas aceptadas sin discusión por aquellos que deben obedecer. El pueblo español no ha aceptado nada porque Sanchez no ha ganado nunca las elecciones y sigue comprando los votos para mandar contra los deseos del pueblo soberano.

Esta crisis de legitimidad se manifiesta hoy en que los empleos públicos están desempeñados por personas manifiestamente inidóneas, lo mismo una ministra que un alto cargo o una enfermera no vocacionada. La enfermera o el cargo puesto por el partido abroncan a los pacientes o subordinados por el malestar que le produce su inidoneidad para esa concreta labor, y Sanchez y sus ministras lo hacen con su canción de primaria «Esto no va de»…porque al no haber ganado elección alguna, apoyados por los chantajes que le mantienen en el poder, han sustituido la voluntad popular por la de un prófugo con el que urden pactos siniestros.

Sanchez se vuelve loco anunciando porque en realidad no vende. Como las televisiones que si son las más vistas, las que más suben o las que menos bajan, las ministra repiten la canción «Esto no va de..», igual que Manolo aporrea el bombo cuando el partido va mal. Y efectivamente, el partido va mal. Porque el producto realmente bueno no necesita publicidad.

Primero vinieron a por la igualdad, luego a por la división de poderes, ahora a por la presunción. Ya sólo nos queda la inocencia.

Víctor Entrialgo