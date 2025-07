Isaac Manuel Hernández Álvarez: «La política es para valientes»

En política, lo fácil es hablar; lo difícil es actuar. Lo fácil es exigir dimisiones al adversario; lo valiente es tomar decisiones aunque duelan. Durante semanas, el caso Santos Cerdán y sus derivadas han llenado tertulias y espacios en los medios de comunicación, con todos los partidos señalando, opinando, pidiendo cabezas. Pero cuando llega el momento de la verdad, pocos están dispuestos a actuar. ¿Quién es el valiente?

A fin de cuentas y a estas alturas de la saga Koldo, el único que ha hecho algo y que ha tomado decisiones ha sido Sánchez. ¿Medidas de poco calado o suficientes? Simplemente decir que me quedo, aguanto, es tomar una decisión, y eso, en liderazgo político es actuar. Se despidió a Ábalos, a Cerdán y compañía. Ha decidido cortar con lo que pesaba, aunque doliera e internamente dejara heridas. La política moderna no puede ser un espacio para la cobardía calculada, para el tacticismo de la espera eterna, para la comodidad del cargo mientras se acumulan las sospechas y se deteriora la confianza de los ciudadanos.

¿Dónde está la fuerza de la política de altura? ¿Por qué no presentan una moción de censura o de confianza? ¿Qué miedo tienen los partidos socios de gobierno? En las dos casuísticas, no se puede llegar al gobierno a golpe de titulares o, mantenerse en él, sin tomar medidas.

¡La política es para valientes! Para quienes entienden que la regeneración no es un hashtag, ni un relato lleno de insultos para contentar a los míos, sino decisiones reales que implican asumir costes internos para mantener la credibilidad externa a largo plazo. En este país estamos acostumbrados a ver cómo se blindan cargos y se tapan vergüenzas, por eso es necesario reconocer que hay momentos en los que un partido se juega más que un puesto, se juega la confianza de la gente.

Mientras, los sumar, los erc, los pnv, etc… y los portavoces de la oposición, siguen hablando y esperando su oportunidad electoral, ninguno se moja. Pedro Sánchez ha demostrado que no está dispuesto a pagar el precio de la inacción. Y eso, en el clima político actual, es un acto de valentía, guste o no, que merece ser reconocido. Si bien es cierto que liderar es también hacer mejores a los demás, en estos momentos el respeto a unas siglas debe prevalecer por encima de cualquier interés personal, por eso ser valiente también es saber soltar aquello que amamos en beneficio de la democracia. La política española necesita menos gritos y más pasos al frente. Menos anonimatos en redes y más decisiones en los despachos. Menos discursos vacíos y más ejemplos reales de integridad. Si la política no se llena de valientes, seguirá siendo un espectáculo de cobardes.

Santos Cerdán ha entrado en la cárcel y este fin de semana habrá comités y congresos de los grandes partidos nacionales. España no necesita más políticos que griten en Twitter ni ruedas de prensa con frases rotundas. Necesita políticos con coraje para para asumir responsabilidades de las de verdad, para decir “hasta aquí”. La política miedosa está matando la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos. Y mientras tanto, las personas honestas que todavía creen en la política como herramienta de cambio miran con asombro cómo todos hablan con la boca pequeña, todos critican, pero nadie hace nada.

El silencio, en política, también es corrupción y el país, sencillamente, no se lo puede permitir.

Isaac Hernández Álvarez

Experto en Marketing Político

www.isaachernandez.es