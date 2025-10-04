La pareja de la corrupción, Pedro Sánchez y Begoña: sus bulos, ataques a ciclistas, flotillas sicodélicas y otras cortinas de humo no les servirán de nada

Llegaron a la Moncloa tras un plan perversamente trazado, al estilo okupa, con malas artes y engaño, con el objetivo no solo de saquear las arcas del Estado y pervertir las instituciones, las empresas públicas, la cultura, las costumbres y la propia idiosincrasia española, sino de arruinar el país en todos los ámbitos, entre ellos su suelo y materia viva y convertirlo en un erial desértico, quemado y esquilmado, plagado de molinos de viento, paneles solares y soledad.

Hemos tenido la mala suerte de caer en manos de estos prepotentes megalómanos que odian a España y lo que ella representa en la historia. La odian de verdad, y ya no se conforman con difundir la leyenda negra puesta en marcha por el Imperio británico, por pura rivalidad y envidia del poderío español, según consta en un documento de 1711 del Almirantazgo, sobre un plan para hundir a España a base de la creación de bulos e infiltrar a sus agentes en los virreinatos españoles de América. Y se hizo tal cual. España acarrea desde entonces un sambenito del que no se puede desprender, gracias, sobre todo, a los enemigos internos, léase la izquierda, fácilmente identificable hoy por su seguidismo, promoción y práctica del wokismo, esa relación de neoideas antihumanas a favor del Mal.

Pedro y Begoña, de objetivos comunes e indivisibles cada vez más claros, y dignos de aparecer en los billetes falsos y el Guinness de la corrupción, es la pareja del momento, y un caso insólito en la historia de la democracia. De las esposas de los presidentes se solía hablar de su estilo de vestir, sus peinados o sus aficiones. La discreción era su característica común. La excepción empieza con Begoña y Pedro. Ella, acostumbrada a manejar los sobres de dinero negro que les entregaba después de cada jornada a las prostitutas de los lupanares familiares, no podía resignarse a ser una simple acompañante. Quería además sus chiringuitos económicos. “Si a ti te han regalado tu tesis, yo también tengo derecho a una cátedra”, debió decir, o pensar. Y así se hizo.

Ya no se puede hablar de ellos por separado; y también es imposible aislarlos de la red de prostíbulos familiares con grabaciones de personajes susceptibles de chantaje. ¡Causa escalofríos pensarlo! Y es que el Estado profundo funciona así, pero hasta ahora sonaba más como teoría de la conspiración que como realidad. ¡Una parte de la sociedad se está haciendo adulta a toda prisa!

Estos dos, con su equipo de cercanos y ayuda externa de nuestros enemigos, han ido creando una red mafiosa que unifica sus intereses privados de familia y los de la banda del partido. Por lo que la UCO ha ido descubriendo y lo que podemos intuir, pocos delitos faltan por añadir a su ya abultada lista.

Y está pendiente la entrada en el filón de la trama del Caribe, lo cual va a depender de la operación que está llevando a cabo estos días Estados Unidos contra la cúpula narcoterrorista de Nicolás Maduro. Si el plan resulta exitoso, como es de esperar, saldrá a relucir la corrupción a gran escala que involucra a Rodríguez Zapatero, José Bono y otros cargos del partido, así como la extraña muerte de Juan Carlos Márquez, dirigente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ¡oh casualidad! apareció ahorcado tras haber sido condenado por la Audiencia Nacional española por “cobros irreales” y haber aceptado colaborar en el caso del exembajador de Zapatero, Raúl Morodo. ¿Recuerdan? La corrupción viene de lejos y ZP está hasta las cejas. No es de extrañar que Rosa Díez haya dicho que “Zapatero es el tumor y Sánchez la metástasis”. Es una descripción genial. También saldrá a la luz la corrupción de los podemitas Iglesias y Monedero, aunque parece que irá para largo.

Hasta el momento, ninguno de los miembros del Cártel de los Soles tiene intención de entregarse voluntariamente y colaborar con la justicia, que sería lo conveniente. Todo lo contrario. Ahora que Donald Trump amenaza con intervenciones en tierra, es decir, bombardeo de vehículos terrestres con cargamento de drogas e incluso los propios búnkeres de los narcoterroristas, tanto Maduro como Cabello sacan pecho e intentan envalentonar al pueblo, dándole armas de cuarta mano, haciéndole creer que se trata de un ataque a la nación. No es así: se buscan sus cabezas. No hay que olvidar que la recompensa por entregar a Maduro asciende a 80 millones de dólares y que no hay trato posible, a pesar de los intentos del narco bolivariano en negociar una salida airosa al exilio y retirar el precio por su cabeza. “O se entrega o lo convertirán en escombros”, según palabras de varios analistas expertos en estrategia militar, entre ellos el abogado y político Carlos Ruckauf, que está siguiendo la contienda, minuto a minuto e informando a través de diversos canales de YouTube.

Cambiando de tercio, la banda terrorista Hamás, que mantiene en guerra al pueblo palestino, tiene de plazo hasta el lunes para responder al plan de paz en Gaza, pactado entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu; propuesta muy bien recibida por los líderes mundiales, incluso por Pedro Sánchez, al que ya no lo tienen en cuenta para nada. Pero él se crea su propia realidad y así lo transmite a sus aún fanáticos y desubicados votantes.

Sus flotillas y sus exhibicionistas y ociosos navegantes han visto truncado su crucero sicodélico. ¡Vaya disgusto! Menos mal que Israel los detuvo y eso da vidilla. No obstante, algunos han querido continuar la aventura del reality show en la cárcel. ¡Menudo subidón! Y cuánta entrevista al pisar Barajas para contar sus heroicas desventuras y múltiples peligros, y resaltar las cualidades de sus terroristas hamasitas, con quienes estaban en contacto desde el barco. Ellos colaboraron en la financiación de la travesía por el Mediterráneo. Por cierto, dos etarras formaban parte de esta supuesta misión humanitaria. Ada Colau presentaba un aspecto bastante decadente. Lady Gaza nunca se había visto en otra igual y chupó cámara de lo lindo lo cual aumentó el número de seguidores en sus redes. ¡Muy edificante todo! ¿Qué tienen en la cabeza estos ociosos cretinos, aparte de ser unos listillos y aprovechar estos festejos que tenemos que costear entre todos? Incluso sus cubatas y otros ingredientes para estar a tono. Lo del envío del buque de la Armada es una vergüenza propia de un gobierno de chipichapa. Lo que es.

A ver qué se inventa Sánchez ahora para tapar su lista de corrupción in crescendo. Esto último de los sobres en efectivo con membrete del PSOE es una prueba de convicción que no tiene excusa posible. Vivimos en un mundo de locos y parece que todo va camino a la destrucción. Pero la Tierra no invertirá sus polos imitando a los humanos, como quieren hacernos creer. Algunos ya están utilizando el 3I/ATLAS como munición en sus tirachinas de miedo. Ni caso. Tenemos que aprender a ser refractarios a estos “estímulos bulo”, tan nefastos para nuestro equilibrio interior. Y pensemos que, pase lo que pase, jamás nos robarán nuestra esencia. Miles de bendiciones para todos los que trabajan para el Bien.

*Psicóloga, periodista y escritora