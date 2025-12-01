“Si eres narcoterrorista, vamos a por ti”, advirtió la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi

El que fuera vicepresidente de Argentina y experto en política internacional, Carlos Ruckauf, a propósito de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, se atrevió a decir que esta noche podría ser el “Día D”. Manifestó que no era información, sino una opinión, una especie de pálpito. Quizá un wish for thinking. Según hemos ido viendo, el analista está deseando que Venezuela sea liberada. Y, en realidad, muchas señales apuntan a que la intervención es cada vez más inminente.

Entre el cúmulo de noticias sobre el conflicto en el Caribe, cabe destacar la agitación de algunos medios de comunicación en el día de ayer, por un supuesto vuelo de Conviasa con destino a Santa Elena de Uairén, un lugar del sureste de Venezuela, a escasos kilómetros de la frontera de Brasil, en el que, supuestamente, viajaría Nicolás Maduro, y quizá sus compañeros de Cártel, Padrino López y Diosdado Cabello. Lo dio la CNN estadounidense, pero fue desmentido por otras fuentes. Esto ocurría tras anunciar Donald Trump el cierre total del espacio aéreo venezolano, debido a la escalada militar estadounidense, mensaje divulgado en su cuenta de X. Hoy todos se preguntan dónde están los “desaparecidos”, pero nadie lo sabe. Solo Delcy Rodríguez ha dado señales de vida. Las especulaciones son inevitables, dado que ni en Caracas ni en Brasil han declarado nada al respecto.

Por otra parte, pero en el mismo marco informativo, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó hoy, 30 de noviembre, estas desafiantes y claras palabras: “Estamos comprometidos a eliminar a narcoterroristas. El presidente Trump lo está, Marco Rubio también, toda nuestra Administración. Y esto se debe a que Joe Biden permitió que organizaciones terroristas extranjeras entraran en nuestro país a través de México. Son narcoterroristas. […] No vamos a ceder. Los demócratas no están de acuerdo con nosotros. ¡Pero es una locura! Las drogas que llegan matan a nuestros chicos. Y si los demócratas no quieren proteger a nuestros niños, Donald Trump lo hará. Lo hará por cualquier medio necesario dentro del marco legal, y eso estamos haciendo. Si eres narcoterrorista, vamos a por ti. Sobre el memo clasificado no hablaré, pero los narcotraficantes venezolanos deben tener mucho cuidado, porque si eres narcoterrorista vamos a por ti. El presidente Trump lo ha dejado muy claro: ya no entrarán más a nuestro país. […] Ya no matarán a nuestros hijos con este veneno que llega de Venezuela, de México y otros países, con el fentanilo, o fabricado en China. De eso se trata, de proteger a los estadounidenses”.

Mientras toda la prensa se pregunta dónde están los narcoterroristas venezolanos, en Florida, el secretario de Estado, Marco Rubio, y la delegación ucraniana han celebrado una reunión sobre el acuerdo de paz, muy “productiva”, según sus palabras, aunque, reconoció que aún hay tarea por delante y mucho que matizar sobre los puntos tratados entre Trump y Putin para firmar el tan esperado pacto de paz duradera entre Kiev y Moscú.

A esto hay que sumar que el presidente de Rusia Vladimir Putin dio la orden de evacuar de inmediato a los turistas rusos que se encuentran en Venezuela, y muy especial en la isla Margarita, entre doscientos y trescientos. ¿Por qué esta orden de evacuación repentina? ¿Sabe que habrá peligro en las próximas horas? Hay especulaciones para todos los gustos, pero sobre todos estos interrogantes y pactos entre mandatarios, máxime en estos tiempos de reseteo global y nueva configuración del mundo, tengo la impresión de estar viendo solo la punta del iceberg; nada comparable a la masa de hielo invisible, sumergida en las profundidades, que empleamos como ejemplo del gran juego de la megapolítica.

*Psicóloga, periodista y escritora