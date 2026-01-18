Sánchez y Albares mienten sobre los presos políticos excarcelados para continuar maquillando la dictadura narcoterrorista

Algunos presos no serán nunca excarcelados porque están muertos o en muy mal estado debido a la tortura. Algunos ni siquiera llegaron a entrar en prisión porque los “desaparecieron” nada más ser detenidos. La lista de ejecutados por la policía y los militares se fue engrosando a medida que la dictadura alcanzaba cotas de terror difícilmente superables.

Sánchez y Albares, secundados por toda su tropilla desinformadora, mienten sobre los presos políticos liberados y el motivo de no hacer declaraciones. El ministro alegó que estaban traumatizados y que deseaban olvidar el evento. No es cierto, y lo sabemos de muy buena y cercana fuente. A algunos les han advertido que se trata de una liberación con restricciones y que podrían volver a ser detenidos. Previamente, les obligaron a firmar un documento por el que se comprometían a guardar silencio y se les amenazó con represalias a sus familias y a los prisioneros que aún no han sido liberados. Le les encargó expresamente que agradeciesen la mediación de Zapatero. Tampoco esto es cierto. A este personaje nunca le interesó el dolor de Venezuela, sino, aparte de enriquecerse, su sistema de gobierno para ayudar a implementarlo en España. Por eso hizo tan buenas migas con Podemos. Él fue el muñidor del pacto. Es, en realidad, el arquitecto del gobierno Frankenstein.

Como hemos expresado, una parte de los detenidos han sido asesinados hace tiempo, pero sus familias aún no lo saben, aunque lo sospechan. Todos han perdido mucho peso, algunos hasta cincuenta kilos. A algunos les falta incluso algún miembro –oreja, pie, dedos, mano, ojo– y a muchos de ellos casi todos los dientes; otros tienen las facultades mentales alteradas, lo que se dice popularmente “sonados”, todo ello debido a las continuas sesiones de tortura. Las cárceles venezolanas son auténticas cloacas malolientes, sin higiene y llenas de bichos, pero donde más se practica la tortura es en el Helicoide y en la Tumba, ubicada cinco pisos bajo tierra en el edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los propios funcionarios le han puesto este tétrico nombre. Podemos imaginarnos por qué. Hay incluso familias con algún “desaparecido” del que no han dado parte por miedo a que se llevasen a algún miembro más. ¡Imagínense el dolor de este pueblo hermano!

Blanquear el terror de Venezuela como están haciendo los medios apesebrados del gobierno debería ser considerado como un acto criminal. Es posible que algún día lo sea, cuando salgamos de la barbarie disfrazada de progresismo. No sé si a este gobierno le queda poco, como deseamos, o mucho, como tememos. Hay que tener en cuenta que son expertos en robar elecciones, y la maldad siempre va por delante, aparte de que no es la primera vez. Mientras tanto, es mucho lo que queda por hacer, prioritariamente, evitar que aquí en España los comunistas y sus defensores continúen izando el estandarte de la moral y seguir informando y concienciando para echarlos del gobierno. Y una vez fuera, nada de perdones. Deben pagar por todos sus delitos, no solo financieros, sino en el ámbito social, de modo que nunca más vuelvan al poder.

Ahora bien, el nuevo inquilino que llegue a la Moncloa se va a encontrar con una España destruida, en lo económico, en lo institucional, en lo social y en lo moral. La cosa no pinta nada bien. No es pesimismo, sino una deducción lógica partiendo de los hechos. Será necesaria una transición para erradicar de por vida el sanchismo/socialismo: sanear las instituciones, darle su lugar a la nación, a la bandera y al Ejército; derogación de varias leyes, promulgación y reforma de otras…

Necesitamos un estadista con diploma, alguien que ame a España de verdad y se sienta orgulloso de nuestra esencia. Va a ser muy difícil, máxime contando con los violentos de los escraches y la invasión de las calles. Tenemos que tener leyes para frenar esto. Democracia no debe ser sinónimo de desregulación. Sin duda, necesitamos un sabio y además valiente, o un equipo de sabios y valientes. Quizá nos haría falta una ayudita de Donald Trump para algún ataque quirúrgico, pero Europa parece importarle poco, y España, de momento, no entra en su hemisferio.

*Psicóloga, periodista y escritora