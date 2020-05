Danilo Díazgranados: «En tiempos de Post Brexit, la terquedad británica se impone»

La pandemia por el Covid-19 ha atrasado muchas decisiones. Una de ellas es la que se refiere al llamado Post Brexit, acuerdo que negocia el Reino Unido con Bruselas.

El Post Brexit es un periodo de transición, que culminará el 31 de diciembre de 2020, y durante este lapso se acordó mantener los acuerdos comerciales suscritos entre el Reino Unido y la Unión Europea. No obstante, las perspectivas a mediano y largo plazo dependerán de lo que negocien estos actores en el tiempo establecido para tal fin.

Como se sabe, el 31 de enero del presente año culminó el proceso para que el Reino Unido saliese definitivamente de la Unión Europea. Fueron tres años en los cuales hubo enfrentamientos internos y crisis políticas, trayendo como consecuencia un país fracturado, causando la dimisión del primer ministro David Cameron y luego de su sucesora, Theresa May.

Y como siempre hay una circunstancia imprevista, apareció el elemento con el cual nadie contaba… La pandemia, lo que originó un atraso en las conversaciones entre Londres Y Bruselas. Los contactos entre los representantes de ambas partes han sido virtuales y, transcurrida una semana desde el inicio de las reuniones, no han podido ponerse de acuerdo en temas tan fundamentales como pesca y competencia legal.

El negociador de la UE acusa directamente al representante del gobierno británico de querer extender la fase de negociación, ralentizando el progreso en los temas para ellos importantes.

Aunque Londres no ha solicitado formalmente una extensión del periodo del “limbo” del Brexit, la UE ha indicado que las puertas están abiertas para evaluar un posible requerimiento al respecto. El plazo para la petición vence el 30 de junio del presente año.

¿Por qué la pesca es un tema tan fundamental?

La economía británica trata de dar un giro “proteccionista”. En tal sentido han señalado que, como resultado de esta nueva visión, planean no permitir el acceso de los pescadores europeos a su mar territorial.

De esta manera, los puertos de La Mancha, específicamente Dover y Calais, que representan 17% del volumen de negocios del Reino Unido, estarían bloqueados para los pescadores de la UE. Se esperaba una especie de “preacuerdo” para mediados de este año, pero el retraso en las conversaciones por la pandemia ha hecho que no se avance sobre este aspecto.

Con relación a este particular, la UE ha alertado que no aceptará una futura asociación económica que no incluya una solución en pesca. Así que todo continúa en el mismo limbo en el cual ha estado sumergido el Brexit desde que los británicos decidieron salir de la UE.

Consecuencias de la partida

En cuanto al impacto económico que implica para el Reino Unido su marcha definitiva de la Unión Europea, las opiniones siempre han estado divididas. La salida permitirá al Reino Unido recuperar la parte del presupuesto que destinaba a las políticas comunitarias.

No se contribuirá con el presupuesto europeo, pero los británicos perderán sus privilegios comerciales. Será un país extranjero y como tal, sus empresas deberán pagar más impuestos y aranceles si quieren negociar con sus pares en otros países de la UE.

Solo restan dos rondas de negociaciones antes de que se cumpla el plazo previsto para solicitar la extensión del periodo de transición: 11 de mayo y 1º de junio. ¿Se logrará un acuerdo que permita al Reino Unido arrancar el venidero 2021 con una nueva relación comercial con la UE?

Las cartas están sobre la mesa, pero las negociaciones no han sido fáciles. La conocida terquedad británica se impone una vez más… Y el Covid-19, vino a sumarse a esta novela por entregas, sobre la cual se han tejido diversas historias y de la que aún no se conoce el final.

Danilo Díazgranados