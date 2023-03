49. ¡PRONÓSTICO DEL TIEMPO!

(12.03.23)

Todo Reino, ya lo dijo Jesucristo,

Dividido en sí mismo, será desolado;

El Gobierno del Sánchez que hay, por lo visto,

Como no le el Evangelio, no se ha enterado,

Y así le va, echándose mutuamente

Los trastos a la cabeza, sea de venado,

Como si es de hembra de sangre fría o caliente;

Si con este Gobierno, bodrio engendrado

Por él, espera gobernar decentemente,

Y haga algo de provecho, que a otro lado

Mire, y, si se siente satisfecho,

Que se coma la mierda que él ha amasado,

Pues, ante la adversidad sacando pecho,

Removiendo los escombros de la mentira,

No hay nadie que no sepa que no ha tocado techo;

Es tan larga pues y ya tan ancha la tira

De ministros y ministras que en un negocio

Convierten su cargo, y sí el fuego de la ira

No encienden, es porque a un lugar de ocio

Lo derivan, oyendo lo bien que toca la lira,

En el fiel ejercicio de su sacerdocio,

El Nerón, que a este su Gobierno le inspira:

¡Muerte a quien no sea su socia o su socio!.

Pronóstico: Con este Gobierno … ¡ahí es nada!,

Ya dentro de poco … ¡la España desolada!.