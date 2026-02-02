REGULARIZACION

DE LA TRATA ATLÁNTICA A LA PRECARIEDAD POLÍTICA

Cambian las formas, no la lógica

DE LA TRATA ATLÁNTICA A LA PRECARIEDAD POLÍTICA
Sánchez (PSOE), Iglesiias (PODEMOS) y el pucherzo electoral con inmigrantes. PD
Archivado en: Cartas al Director

Más información

Burocracia, gasto político

El faraónico Gobierno Sánchez tiene un 58% más de funcionarios que cuando el marido de Begoña llegó a La Moncloa

Confieso que pocas escenas de ficción me han sacudido tanto como una de la cuarta temporada de Outlander, de Diana Gabaldon.

Claire Fraser salva a un joven africano condenado a muerte en las antiguas colonias de Carolina del Norte.

Su relato, sobrio y casi sin rabia, es devastador: fue arrancado de su mundo, separado de su hermana y reducido a mercancía. Lo que hiela la sangre no es solo la violencia, sino la calma moral con que aquel sistema convirtió la deshumanización en rutina.

Entre los siglos XV y XIX, Europa no cometió un error: construyó un modelo. La trata atlántica fue una arquitectura racional, sostenida por Estados, leyes y beneficios calculados. S

u abolición clausuró un marco jurídico, pero no desactivó la lógica de fondo: transformar la fragilidad humana en recurso político y económico.

Hoy, esa lógica reaparece en formas más sutiles, disfrazada de legalidad y gestión administrativa.

Miles de personas —procedentes de África, América Latina, Asia o Europa del Este— llegan empujadas por miseria, violencia o colapso institucional, y son recibidas no con políticas de integración, sino con una vulnerabilidad regulada y permanente.

La regularización masiva promovida por Pedro Sánchez y el PSOE se presenta como un acto de justicia.

Pero emerge en un momento de erosión del poder, fragmentación parlamentaria y desgaste institucional.

Legalizar sin integrar no es negligencia: es decisión política consciente. Integrar exige inversión, planificación y conflicto; administrar precariedad ofrece rédito inmediato, relato moral y capital simbólico. La medida contiene un gesto visible que calma la urgencia de imagen, sin comprometer la transformación estructural que el momento exigiría.

Ayer, la explotación producía riqueza; hoy, la precariedad produce oxígeno político.

Cambian las formas, no la lógica. Desde la trata atlántica hasta los decretos actuales, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede un gobierno proclamarse humanista mientras convierte la dignidad de otros en una herramienta para sostenerse a sí mismo?

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]