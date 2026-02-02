DE LA TRATA ATLÁNTICA A LA PRECARIEDAD POLÍTICA

Confieso que pocas escenas de ficción me han sacudido tanto como una de la cuarta temporada de Outlander, de Diana Gabaldon.

Claire Fraser salva a un joven africano condenado a muerte en las antiguas colonias de Carolina del Norte.

Su relato, sobrio y casi sin rabia, es devastador: fue arrancado de su mundo, separado de su hermana y reducido a mercancía. Lo que hiela la sangre no es solo la violencia, sino la calma moral con que aquel sistema convirtió la deshumanización en rutina.

Entre los siglos XV y XIX, Europa no cometió un error: construyó un modelo. La trata atlántica fue una arquitectura racional, sostenida por Estados, leyes y beneficios calculados. S

u abolición clausuró un marco jurídico, pero no desactivó la lógica de fondo: transformar la fragilidad humana en recurso político y económico.

Hoy, esa lógica reaparece en formas más sutiles, disfrazada de legalidad y gestión administrativa.

Miles de personas —procedentes de África, América Latina, Asia o Europa del Este— llegan empujadas por miseria, violencia o colapso institucional, y son recibidas no con políticas de integración, sino con una vulnerabilidad regulada y permanente.

La regularización masiva promovida por Pedro Sánchez y el PSOE se presenta como un acto de justicia.

Pero emerge en un momento de erosión del poder, fragmentación parlamentaria y desgaste institucional.

Legalizar sin integrar no es negligencia: es decisión política consciente. Integrar exige inversión, planificación y conflicto; administrar precariedad ofrece rédito inmediato, relato moral y capital simbólico. La medida contiene un gesto visible que calma la urgencia de imagen, sin comprometer la transformación estructural que el momento exigiría.

Ayer, la explotación producía riqueza; hoy, la precariedad produce oxígeno político.

Cambian las formas, no la lógica. Desde la trata atlántica hasta los decretos actuales, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede un gobierno proclamarse humanista mientras convierte la dignidad de otros en una herramienta para sostenerse a sí mismo?