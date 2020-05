‘Caso resuelto’: Pablo Iglesias y los expertos ‘secretos’ de Fernando Simón culpan a Madrid del coronavirus

Se veía venir, aunque cierto es que el debate profundo que hubo en el seno de la Comunidad de Madrid para decidir si se pasaba o no de la fase 0 a la 1 del peculiar plan de desescalada diseñado por el Gobierno Sánchez ‘ayudó’ a que los ‘expertos’ de Fernando Simón acabarán por dejar a la región de Isabel Díaz Ayuso en la casilla inicial – «Estos son los 15 ‘expertos’ del Gobierno Sánchez y ahora se entiende todo»-.

Luis Ventoso, en una extraordinaria tribuna en el diario ABC este 9 de mayo de 2020 resalta sin ningún género de dudas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sabido darle la vuelta al calcetín del coronavirus y colgarle el mochuelo a Madrid.

Es más, todavía no sale de su asombro al comprobar la ‘generosidad’ de Pablo Iglesias por no acusar a la presidenta regional de haber creado el dichoso virus:

Viéndolos tan en faena, me extrañó que no revelasen que el virus de Wuhan en realidad lo ha creado Isabel Díaz Ayuso en un laboratorio secreto de Mingorrubio. La crisis del Covid-19 en España tiene desde ayer un culpable: la Comunidad de Madrid. La consigna del día. La lanzó Iglesias a primera hora, cargando muertos sobre las espaldas de la presidenta madrileña con su nuevo soniquete santurrón. A partir de ahí fue un no parar en sus televisiones. Un Gobierno maestro en la propaganda. El problema de España ya no es la desprotección de los sanitarios, con récord mundial de contagios. Ni la carencia de test suficientes y fiables todavía hoy. Ni las chapuzas y timos en las compras de material, o que ni siquiera dispongamos de una contabilidad fiable de muertos. Tampoco la aterradora destrucción de empleo, ni las ayudas que no llegan a las empresas.