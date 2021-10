Losantos: «Niñatos y chiquilicuatres, quitad vuestras sucias manos del PP de Madrid»

No es siquiera asignatura de primer curso de Ciencias Políticas.

Es que se da por sentado que si tienes dentro del partido a la líder más valorada, lo más sensato es no tocarle las narices.

Sin embargo, como bien expresó en su momento Alfonso Rojo y otros contertulios en la ‘Segunda Dosis‘ de Periodista Digital, «el PP es un partido especialista en pegarse tiros en las pelotas».

Lo que está aconteciendo con la presidencia de la formación en Madrid es un folletín esperpéntico porque desde la dirección nacional del Partido Popular se han empeñado en poner toda clase de obstáculos a Isabel Díaz Ayuso.

El problema, tal y como viene a detallar con precisión cirujana Federico Jiménez Losantos en su tribuna en Libertad Digital este 31 de octubre de 2021 es que Pablo Casado y Teodoro García Egea siguen sin ser conscientes de la valía de la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ya el titular es toda una declaración de intenciones contra los acólitos que dirigen el PP a nivel estatal:

Niñatos y chiquilicuatres, quitad vuestras sucias manos del PP de Madrid.

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) subraya que todas las trampas que está poniendo el PP nacional a Ayuso se le están volviendo en contra de Casado:

Esperanza Aguirre dijo el mes pasado que «niñatos y chiquilicuatres» del PP, unos desde Génova -Teodoro y probablemente Casado- y algún otro «de cuyo nombre no quiero acordarme» en el equipo de Almeida -Carromero- estaban haciendo mucho daño al PP al oponerse con toda clase de trapacerías a que Ayuso sea cuanto antes presidenta regional del partido, previo Congreso al que ya había anunciado que se presentaría. Pero Casado, poseído por una mezcla de envidia y estupidez, se niega a convocar el congreso dichoso, y ha encargado a Teodoro y sus siervos en el aparato y la prensa –ABC, El Mundo, La Razón– embarrar el campo. El campo, sin duda, lo ha embarrado. Lo que no ve el envidioso presidente del PP es que el salpicado por el barro es él, no Ayuso. Y que ya nadie se pregunta cómo Teodoro puede ser tan borde, sino cómo Casado puede ser tan tonto que no ve que Teodoro se está quedando con el PP.

Recalca Losantos que el problema para los ‘Zipi y Zape‘ del PP nacional es no percatarse de que Ayuso no es ninguna marioneta ni una política voluble:

El problema que tienen Casado, Teodoro y ese absurdo compañero de conjura llamado José Luis Martínez Almeida es el mismo que tuvieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: minusvaloran a Ayuso. Y la presidenta de Madrid no solamente tiene el derecho que estos machitos misóginos están negándole a la única mujer que hoy puede presidir un PP regional sino que le sobra carácter para resistir las puñaladas de Casado y su futuro amo, si Casado no le despide. La verdad es que no sabe uno qué resulta más sorprendente en Zipi y Zape, la insolvencia intelectual o la desenvoltura moral, con certero instinto suicida.

LA TROLA DE GARCÍA EGEA: «AYUSO SOLO TIENE EL 30% DE APOYOS»

Destaca la valentía de una Ayuso que no piensa entregar una presidencia que le corresponde por derecho:

La prueba de que Ayuso no se arredra es que, tras montarle Teodoro 55 gestoras en los 178 municipios de la Comunidad, y 11 en los 22 distritos de la capital -ahí es donde Carromero se ganó el título de chiquilicuatre-, su respuesta ha sido decir que quiere «un partido nuevo», más participativo y que no dependa de los caprichos de la burocracia de Génova 13. Al oír «partido nuevo», los niñatos de Génova y el chiquilicuatre del Ayuntamiento de Madrid se echaron a temblar. «¿Será capaz de echarnos esta tía?», se dijeron, aterrados, los que llevan desde la guardería viviendo del partido. «No me estáis dejando otro remedio, imbéciles», pudieron oír. Naturalmente, para tranquilizarlos, Teodoro filtró ayer a sus pseudópodos, a los que por inútiles acabará mandándolos al paro, que Ayuso sólo tenía el 30% de apoyos y Génova el 70%.

Losantos desmonta la trola de García Egea en un pis pas:

Entonces, se dirían los niñatos jubilables, ¿por qué no convocamos ya el congreso, quedamos bien y lo ganamos Pues porque es una teodorada, o sea, una trola del tamaño de su patanería. Génova no tiene candidato para enfrentarse a Ayuso. Pero, en tanto, se ha cargado a otro de los posibles sustitutos de Casado: el alcalde de Madrid. Lo ha perdido esa mezcla de malicia y miopía exhibida en, al menos, tres ocasiones: la aceptación de la portavocía del partido, el feísimo ataque a Cayetana -para eso lo pusieron- y el silencio indeciso, desde que Casado, con una doblez y una falta de educación repugnantes, lo convirtió en candidato sin que él dijera ni pío.

El periodista turolense insiste en que el PP tendría que estar volcado en derribar a Sánchez y no en la guerra por intentar torpedear a Díaz Ayuso: