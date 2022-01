Ignacio Camacho apremia a Juanma Moreno a convocar ya las elecciones andaluzas

Conoce perfectamente su tierra, Andalucía.

Y sabe perfectamente que en su región, aunque el PSOE tenga ahora mismo muy malas perspectivas electorales, la tendencia demoscópica puede sufrir un vuelco en las urnas.

Por eso Ignacio Camacho tiene claro que Juanma Moreno, presidente de la Junta andaluza y candidato del PP a revalidar el cargo en el Palacio de San Telmo no puede demorar la cita de los comicios autonómicos.

De hecho, comenta el columnista de ABC este 20 de enero de 2022, la legislatura para el político popular está más que finiquitada y todo lo que sea retrasar la fecha de las elecciones es darle oxígeno a los socialistas.

Dando por sentado el triunfo sin paliativos del PP en Castilla y León, para Camacho lo que va a marcar el año político será lo que suceda de Despeñaperros hacia abajo:

El propio Moreno es quien cada día que pasa sopesa en convocar cuanto antes y subraya el articulista del diario de Vocento que razones no le faltan:

De octubre o más probablemente junio ha pasado a contemplar la idea de convocar en abril o mayo para aprovechar el impulso del previsible éxito de su colega castellano . Pretextos no le van a faltar porque la retirada del apoyo de VOX , que desde hace meses pide un adelanto, deja al Gobierno bloqueado y sin posibilidad de completar la agenda del mandato. Ciudadanos se asfixia y la pandemia, de la que el Gabinete de coalición ha salido hasta ahora bastante bien parado, evoluciona hacia una crisis de atención primaria que descubre las grietas estructurales del sistema sanitario. El ‘statu quo’ actual ya no da más de sí y la dirección popular atisba más peligro en mantenerlo que en cambiarlo antes de que los socialistas logren consolidar la imagen de su recién elegido candidato.

Avisa Camacho del peligro que siempre tiene el PSOE:

Al PSOE andaluz no se le puede minusvalorar nunca. Es un partido sólido, con fuerte implantación social, territorial e institucional –la mayor parte de las alcaldías y seis de las ocho diputaciones son suyas– y no acostumbra a mostrar fisuras. La pérdida del poder lo ha dejado durante un tiempo en shock y con un problema serio de bandos internos pero tras el despido de Susana Díaz se está recomponiendo. Y aunque en las encuestas de voto autonómico no consigue recuperar terreno, en unas generales aún ganaría en más de la mitad de las provincias y quedaría cerca del PP en el resto.