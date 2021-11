Juanma Moreno: «Si hay que ir a elecciones, se irá, no voy a permitir ni un minuto de parálisis en Andalucía»

Cristalino como el agua.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, no se deja asustar por el palo que esta semana del 22 al 28 de noviembre de 2021 se ha llevado con la no aprobación de los Presupuestos autonómicos.

VOX, partido que sostiene desde fuera del Gobierno regional al líder del PP en el Palacio de San Telmo, se unió con el PSOE para decir que no a esas cuentas.

El jefe del Ejecutivo andaluz, entrevistado en La Razón, tiene claro que al partido de Santiago Abascal le pueden las prisas demoscópicas, de ahí su veto a los Presupuestos:

Denuncia que VOX lleva casi medio año enarbolando la bandera de los comicios:

Llevan ya cinco meses pidiendo elecciones porque creen que pueden beneficiarse de los daños de esta pandemia tan terrible y del complicado contexto económico y social que deja la pandemia. Yo me he resistido a esa presión porque creo que por encima de los intereses de las siglas está el interés de los andaluces.

La idea de Moreno Bonilla es agotar la legislatura, es decir no ir a las urnas hasta finales de 2022:

Un buen resultado en Andalucía te abre muchas puertas a nivel nacional, y creo que en eso están pensando en VOX. Yo, sin embargo, no tengo ninguna ansiedad electoral porque ahora que estamos empezando a reconstruir todo lo que ha dañado la pandemia no es momento de ponerse con la pancarta y el megáfono. Queda un año de legislatura, y es un año muy importante para Andalucía.

Pero también es consciente de que si hay que adelantar la convocatoria electoral por mor del bloqueo, no dudará en hacerlo:

Si se mantiene en el tiempo la alianza del PSOE, Podemos y VOX para bloquear nuestra acción de gobierno, evidentemente no podemos gobernar. No se trata sólo de que nos veten nuevas leyes, sino de que pueden hasta impedir que hagamos modificaciones de crédito porque, como son vía decreto, tengo que llevarlos a convalidar al Parlamento. Por tanto, si lo paralizan todo en el Parlamento no me quedará más remedio que convocar elecciones porque no voy a permitir ni un minuto de parálisis en Andalucía.