Inda: «El control absoluto del Gobierno Sánchez con los fondos europeos derivará en trinques generalizados»

Tiene toda la pinta de ser el nuevo asalto al tren de Glasgow.

Con la diferencia de que no habrá tanta espectacularidad ni dará pie a ninguna película.

La cuestión que aquí se dirime es el control de los fondos europeos que le corresponden a España y preocupa sobremanera que el Gobierno Sánchez se haya negado por activa y por pasiva a que nadie supervise el reparto.

Eduardo Inda, en su tribuna de La Razón, teme que se repita a nivel nacional lo que ya ocurriera hace muchos años en Cataluña.

Y es que en la etapa de Jordi Pujol y de CiU al frente de la Generalitat, la norma común era embolsarse por sistema un 3% de los dineros públicos, algo que en 2005 fue denunciado durante un calentón de el entonces presidente catalán Pasqual Maragall, aunque rápidamente los suyos le hicieron matizar y recular.

En cifras, ese porcentaje venía a suponer alrededor de 600 millones de euros de los 20.000 total que conformaban el presupuesto autonómico.

Como bien expone Inda:

Lo que le abruma al director de Okdiario es que ahora, con esos fondos europeos, la historia de lo sucedido en Cataluña se pueda repetir:

No sé si con los 140.000 millones que vendrán de Europa se repetirá la historia pero me temo lo peor. Que Moncloa se haya arrogado el control cuasiabsoluto de este posmoderno Plan Marshall bautizado como ‘Next Generation‘ no presagia nada bueno. Los movimientos sobre-cogedores de no pocos vips socialistas invitan a pensar que podemos estar en los albores del robo del siglo o, mejor dicho, del milenio. El ‘tres per cent’ de 140.000 palos –que es como llaman los chelis a los millones– son 3.200 del ala.