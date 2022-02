666: Hacia la dictadura del pensamiento único

Pensamos que una persona es ´agradable´, porque cumple con todos los cánones preestablecidos que debe de reunir una persona ´agradable´, sin embargo no sentimos ninguna empatía hacia ella, por la simple razón de que sentimos que tras su máscara se oculta una mala persona; mala gente. Y el tiempo nos dará la razón. PENSAMIENTO = KK.

Creemos que somos nosotros los que pensamos, cuando en realidad lo único que hacemos es llegar a conclusiones en base a las premisas que desde niño nos han ido metiendo con calzador en el cerebro, sobre qué es lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, etc., por lo que el pensamiento resultante no será propio, sino el previsto por aquellos que establecieron las premisas.

Una moral y una ética basadas en el pensamiento son tan inestables como el propio pensamiento que las genera; pero poco importa. Lo que importa, y hoy más que nunca, es uniformar y adocenar a las personas para que el sistema funcione con arreglo a los fines perseguidos por las élites dominantes.

Esto viene siendo así desde la época de las cavernas. Así, vestimentas aparte, poca diferencia existe entre los capos trogloditas del clan cavernario y la élite que hoy en día nos pastorea y chulea desde la sombra, que no son otros que aquellos que mueven los hilos del “Teatro de marionetas Bilderberg”. ¿O es que alguien piensa que quien manda en el Mundo se dedica a reunirse en lugares públicos y posar para la foto de familia? Pues va a ser que no. Los que mueven los hilos, nunca salen la foto, ya que el no tener escrúpulos, no significa ser tonto. Estos siniestros, ocultos e inquietantes personajes, validan la frase: “EL MEJOR TRUCO QUE EL DIABLO INVENTÓ, FUE CONVENCER AL MUNDO DE QUE NO EXISTÍA.»

Ahora, como antes y como siempre, de lo que se trata es de estar en la cúspide de la pirámide y ser amo del látigo. A partir de ahí, será fácil dictar las premisas en base a las cuales se construirá el PENSAMIENTO ÚNICO de la Humanidad, tanto a nivel individual como colectivo. Un pensamiento tele-dirigido (nunca mejor dicho) a la consecución de sus propios intereses, que poco o nada tendrán que ver con el bienestar general de los ciudadanos de este planeta llamado Mundo.

Estos oscuros personajes, auto-erigidos como próceres de la Humanidad, solo tienen un enemigo: el cristianismo. Es por ello que no reparan en gastos ni medios, a la hora de degollar su imagen, en el altar de la prostituida y modelada diosa razón; la matrona del PENSAMIENTO.

Porque ellos pueden controlar el PENSAMIENTO de la Humanidad, al tener los medios para poder dictar las premisas sobre las que se construye éste, pero lo que no pueden hacer es meter la cuchara en el campo del SENTIMIENTO; en el campo de las emociones; en el campo del AMOR.

Y el amor no lo pensamos, porque el amor es irracional. El amor lo sentimos, lo percibimos, lo intuimos, lo vivimos, y lo matamos en el momento en el que intentamos racionalizarlo.

NOTA: He obviado ´la experiencia personal´ como fuente de información del cerebro, para no hacer demasiado larga la exposición, y porque en esencia tampoco varían las conclusiones a las que llego, ya que la experiencia personal que podemos tener en un mundo regido por una ética de diseño ´prêt-à-porter´, castrará de raíz y abducirá cualquier conato de individualismo…; de humanidad.