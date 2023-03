Soldados de Cristo

Me enferma la superficialidad, y falta de profesionalidad, amén del overbooking de mala leche, con la que determinados medios de comunicación tratan las noticias referentes a la Iglesia Católica, hasta el punto que da la impresión que la consigna es: ´pégale al mono que es de goma y no se defiende´, y ello con una Conferencia Episcopal Española, a medida del papa Francisco, puesta de perfil, cuando no de culo.

Y viene todo esto a colación del ya pasado ´prodigioso descubrimiento´, casualmente en un país musulmán, de un ejemplar del llamado Evangelio de Bernabé, en el que se lee que Jesucristo no era el Hijo de Dios sino un profeta, y que no murió en la cruz, sino que quien realmente murió en ella, fue Judas. ¡Ah!

Pues bien, lejos de investigar un poco sobre el asunto, los medios de comunicación lo que hicieron, destacando a bombo y platillo, fue que el Vaticano estaba ´muy preocupado´ por dicho ´descubrimiento´.

Veamos. Si el Vaticano está o no preocupado, no deja de ser una retorcida y malabar presunción periodística, ya que desde la Iglesia Católica lo único que se ha dicho al respecto es que pongan el manuscrito encima de una mesa neutral, para que especialistas imparciales puedan dictaminar objetivamente sobre el mismo.

Si los periodistas que cubrieron la noticia se hubiesen molestado en trabajar un poco, sabrían que el tema viene de antiguo, y que ya en su momento se demostró que ese supuesto evangelio presuntamente , escrito en el siglo I, está salpicado de anacronismos y descripciones de la vida medieval en la Europa occidental (poco que ver con el Israel del siglo I), por lo que el pseudo evangelio de Bernabé no pudo haber sido escrito antes del siglo XIV, concidiendo con la expansión del Islam por el norte de África y el Ándalus.

Así pues, conociendo los anacronismos existentes en el documento imputado a Bernabé, es indiferente la antigüedad que nos digan que el mismo tiene, ya que su valor es igual al que pueda tener un texto ´auténtico´, atribuido a Julio Cesar, en el que el general romano critique la estrategia militar en el desembarco de Normandía. La prueba del carbono 14, puede ser susceptible de error; el sentido común, no.

Aunque su jerarquía se ponga de perfil, la Iglesia no necesita defenderse; siempre habrá soldados de Cristo que sin ser llamados, lo hagan por ella; como por ejemplo, un servidor.