“¿Se enterarán algún día’?”

“No hay mal que por bien no venga” asegura

un viejo refrán que en Valencia falla.

Debió haberse ganado la batalla

contra la infame, traidora basura

que hizo la tragedia aún más dura.

Pues no señor, que a toda esa canalla

¡siete millones de gente vasalla

no les está pasando la factura!

¿Qué tendrá que ocurrirnos todavía?

¿Que nos dejen, quizás, embarazados

de tanto mal-jodernos cada día?

¿Para cuándo, todos los estafados

continuarán votando golfería?

¡Si hasta los muertos están indignados!

No quieren, o no pueden o no saben.

Más locura y estupidez ¡no caben!

Luis XIII… y medio