El grito silencioso

En 1963, cuando el aborto era ilegal en EE.UU., el número de abortos era de 100.000 al año. En 1973, tras su legalización su número ascendió a 750.000 abortos anuales. En 1983, diez años después de su legalización, el número de abortos anuales en EE.UU. era de 1.500.000. El genocidio ´políticamente correcto´ estaba servido.

El ya desaparecido doctor estadounidense Bernard Nathanson, conocido como «Rey del aborto», uno de los fundadores de «Liga Nacional para la Acción por el Derecho al Aborto», y director del «Centro de Salud Reproductiva y Sexual» de Nueva York, por aquel entonces la mayor clínica abortista del mundo, participó, directa o indirectamente, en más de 75.000 abortos. Sin embargo, a finales de los 70, renegó de su militancia en pro del aborto, convirtiéndose en uno de los adalides de los movimientos provida. Estas fueron sus razones:

«Tras 3 o 4 años de estudiar al feto me hice provida; cuestioné el aborto con conferencias e hice dos películas. En una se veía un aborto real, un niño de 12 semanas aspirado hasta la muerte. Se veía cómo le succionaban brazos y piernas, se rompía el tórax, etc.; era muy fuerte. Los proabortistas dijeron que era un montaje. Yo les he animado siempre a que, si piensan así, que hagan ellos su propia película de un aborto real, con sus propias imágenes. Nunca lo han hecho, porque saben muy bien lo que se vería».

Aquellos que están a favor del aborto aducen que éste es un derecho de la mujer, sobre el que debe decidir libremente. La pregunta ahora sería si una persona es realmente libre en su elección, si la información de la que dispone ha sido maliciosamente sesgada. No puede haber libertad, sin conocimiento real de lo que se decide.

En enero de 2023, Vox impulsó en Castilla y León un ´protocolo del latido fetal´ por el que los sanitarios tenían que ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el corazón del feto. Información cierta y en tiempo real, para que la mujer libremente decidiera qué hacer.

Personalmente recomendaría que la película “EL GRITO SILENCIOSO”, del doctor Bernard Nathanson, fuese vista por el mayor número de personas, y que cuando la vean (solo dura 27 minutos) piensen que no ha sido producida por una Conferencia Episcopal, sino por un ginecólogo que ha estado implicado en más de 75.000 abortos. Pido que la vean y que luego, con esa información cada uno decida libremente y en conciencia, su postura frente al aborto.

“EL GRITO SILENCIOSO”, película completa en español; 27 minutos.