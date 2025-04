Alfonso Rojo: “El furgón de p#t@s, las tribulaciones de Sánchez y el negocio chino de Pepiño y ZP”

Coincidirán conmigo que lo más morboso del panorama informativo es ese furgón de p#t@s que fletó Ábalos, en plena pandemia de COVID y siendo ministro de Transportes, para amenizarles a él y sus compinches la velada en el Parador de Teruel.

Y que se las trae que el entonces Presidente de Paradores y ahora jefe de los socialistas en Madrid, echara un manto de silencio sobre el asunto, cuando los empleados denunciaron que los juerguistas, a fuerza de hacer el ‘salto del tigre’ y malabares sexuales en el cuarto de baño, había destrozado las habitaciones.

La mudez del triste Óscar López, que a tenor de las encuestas va camino de sufrir un revolcón antológico a manos de Ayuso, se entiende, porque Ábalos seguía siendo Nº-2 del PSOE y en esa empresa nadie irrita al jefe y sigue chupando del bote.

Así que se tapó el escándalo, vendiendo la bola de que los parranderos estaban de viaje institucional, supervisando proyectos ferroviarios en Aragón.

Ya volveremos sobre este embrollo, pero de momento, empujados por la actualidad, nos vamos a China donde la afición de los potentados al lenocinio también es proverbial.

Pues hacia esas tierras se ha ido Sánchez, con escala en Vietnam, con la supuesta intención de abrir mercados y cerrar acuerdos para compensar los aranceles de Trump.

No se si saben que nuestro déficit comercial con China es cuatro veces más grande que el que tenemos con EEUU y que lo que previsiblemente se perderá por la subida de aranceles de Trump viene a ser el 10% de lo que palmamos con los chinos.

Y que las autoridades de Pekín ni abren sus mercados ni permiten que las empresas europeas gocen en su territorio de un estatus similar al que las chinas disfrutan aquí.

¿Puede China convertirse en alternativa a Estados Unidos?

¿Puede ser una solución para la atribulada economía de la UE?

No; taxativamente no.

Lo que no quiere decir que no haya unos cuantos y se me ocurren a vuelapluma caraduras como Zapatero, Bono o Pepiño Blanco no vayan a aprovechar el tumulto para hacerse todavía más millonarios.

Pepiño ya se lo esta llevando crudo como representante de Huawei , ZP ha enchufado a sus hijas en un lobby ligado al espionaje chino que investiga el CNI y el resto afila los dientes para trincar a lo grande a la sombra de Sánchez.

Recuerden lo que pasó con la energía solar hace 15 años, cuando teníamos una industria de paneles solares descollarte, que fue laminada por la competencia de industrias chinas subvencionadas.

Pues prepárense ya para que nos suceda algo similar con el coche eléctrico.

Estos mangantes se van a forrar haciendo de conseguidores e intermediarios para los chinos y a nosotros ya nos pueden ir dando.