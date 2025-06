Su juicio se acerca y es inminente

El primer movimiento frente a un problema es negar su existencia y confiar en que una solución se presente sin hacer nada por obtenerla. Es el momento de la negación. El segundo movimiento es encontrar alguna fórmula para esconderlo, apelar a fuerzas extrañas y disolverlo en el silencio. Es el momento de la conspiración. Todos son bulos, bombas lapa. ¿Cuál es el tercer movimiento cuando la evidencia inculpatoria emerge innegable ante los ojos?. Para quien queda incurso en su núcleo, y queda afectado por su ausencia de resolución, minimizarlo, y presentarse ante los ojos de quien lo ha causado sacrificando la propia identidad y venderse como víctima ante quien espera protección. Así lo hicieron José Barrionuevo y Rafael Vera cuando el siguiente paso era que quedara incurso en un proceso penal Felipe González por la gestión del GAL. Amedo era el ejecutor, Barrionuevo y Vera, los inductores, González el muñidor de una política perversa para acabar con ETA con los métodos de la ETA. Koldo representa el ejecutor, Ábalos representa la víctima, Santos Cerdán el inductor, y ¿quien si no podría ser el muñidor si no el propio Sánchez habituado a falsificarse a sí mismo, incluso copiando su tesis doctoral, y desmintiendo la realidad de lo que dice con lo que hace? Panda de mamones. El alcalde Rudolf Giuliani inventó para los delincuentes del metro de Nueva York adelantar el castigo fichando a cuantos accedieran a las estaciones sin pagar por el servicio. Y si no fuera así, ¿no sería un premio anticipado a la impunidad?

¿Qué es lo que no sabía Sánchez? Pues eso, lo mismo que Santos Cerdán. Difícilmente podría Cerdán reconocer la existencia de conversaciones a menos que supiera que sus delincuentes amigos dispondrían de los medios para grabarlo, e inocentemente tiraran de la manta por vía de dejar a disposición de la UCO tales grabaciones, sin mostrar la misma diligencia de García Ortiz, a resguardo de que pudieran indagar sobre las conversaciones que otros tuvieron con él. Algo procesalmente prohibido. No le ha dado tiempo a Leire Díez suministrar esa información crítica que le solicitaran en favor de la teoría de la conspiración.

Sánchez supo adelantarse a la destitución de Ábalos cuando el rumor era tan extraordinario que no podría esperar a una más que probable imputación. Fue destituido antes de ser imputado u obligado a destituirse. Como víctima propiciatoria debería guardar silencio porque no tardaría en llegar el perdón, en ausencia de evidencia tan contudente como la que ahora se presenta ante la opinión pública. Y a lo mejor mantener su sueldo de diputado hasta la disolución de las Cortes con los pingües beneficios de una pensión de por vida. Mas ducho en el negocio sucio, Santos Cerdán perjuraba que nada había contra él. Santos Cerdán ignoraba lo mismo que Sánchez, ambos se conocían y conocían los delitos como inductor y muñidor pero ninguno sospechaba que la doctrina de la negación, y la conspiración dejaría al descubierto las grabaciones donde aparece claramente el beneficiario último del encanallamiento colectivo del socialismo. Despues de todo el Art. 127 octies del Codigo Penal adjudica las ganancias decomisadas que resultan de la comisión de un delito al Estado. Pues eso, a Sánchez, que ocupa el Estado. Resultaba que la quiebra financiera del PSOEZ se ha trocado por arte de birlibirloque con D. Pedro en bonanza. Solo quedaba una auditoría contable para bendecir el buen hacer de quien no sabía que había grabaciones incriminatorias.

Resulta estúpido, una infame humillación, atribuirle ignorancia a la ciudadanía, como aquella de Alfonso Guerra, el que siempre sale en la foto aunque estuviera de oyente en el Consejo de Ministros, que con ocasión de los atentados del 11M, dijo de este pueblo que le llevaría a Zapatero hasta el primer plano de la política. O como Rubalcaba decía, este pueblo tiene derecho a un gobernante que no le mienta. Si el que menos coloca a su hija, ¿por qué no habría de colocar a sus putas de catálogo tan activas como compartidas Koldo y Abalos?. Pero hasta una puta puede ser mas digna para que se cargue el marrón a quien la contrata. Sabida es cuan grande es la tentación de enriquecerse sin mérito, sin formación y sin nada, pero esta tentación acosa precisamente a quien piensa que todas las riquezas son ilegítimas y abogan por su reparto hasta la miseria, porque son precisamente, quienes partiendo de esas premisas comunistas buscan el usufructo en vida, de bienes ajenos. ¿Quién pudo pensar que Begoña Gómez, contable de las cadenas de puticlub de sus directos y dilectos familiares, podría ser un baldón para un delincuente como Pedro Sánchez? ¿Acaso no es esa una política eficaz para regularizar la homosexualidad, y de paso extorsionar al usuario llegado el caso? ¿Y eran éstos los que iban a prohibir la prostitución? Constituir una mafia no es un instrumento de los poderosos, sino un instrumento de los que se creen con derecho a aquello que no les pertenece. Hasta burlarse de las lágrimas que puedan derramar quienes se conmueven con miserias ajenas. Bien lo sabe el abogado de Hamás, D. Pedro Sánchez.

Y ahora el derrumbe total avanza como un alud sobre el galgo de Paiporta. ¿Qué no sabía? ¿Qué coño de perdón? Hizo un cálculo erróneo sobre lo que ya circulaba en la calle. No sabía que se sabía, y no sabía que se podía saber. Es norma de la justicia penal, buscar a quien se beneficia del delito, más incluso que buscar a quien lo comete. A Sánchez no le es extraño redimirse con los menas delincuentes que pululan en la geografía, mientras abandona a su miseria a los damnificados del volcán de La Palma. A Sánchez no le es extraño accionar el interruptor y provocar la muerte de quienes dependen del suministro de luz para seguir viviendo o retrasar la ayuda y el ejército en la masacre de Valencia. A Sánchez no le compromete nada de lo que le beneficia, ni la prostitución negociada de su digna cónyuge, digna por ser la suya, ni el silencio mutuo negociado con el sátrapa Mohamed VI, ni el apaño con Delcy Rodriguez, o el silencio cómplice del canalla Zapatero que se enriquece por la dictadura bolivariana. Y a esto viene un idiota a servirle de alfoz con una complicidad tan popular alardeando del uso invertido de las palabras, para hacer lo contrario de lo que practica. ¡Feijóo despierta! ¿No esperes que te arrase la historia por mucha Cayetana que tengas a tu lado?. Y puestos a hablar de idiotas que serán barridos indefectiblemente, ¿por qué el monarca en público no se encara con Sánchez y le pide publicamente su dimisión?. No tiene quien le aconseje un modo fácil de elevarse sobre el desprestigio de Sánchez, con tanto prestigio como adquirió su progenitor, al decir aquello, de ¿por qué no te callas al incumbente dictador Hugo Chávez? Pues ahora, Felipe, que ha dejado atrás el infecto contubernio del incesto borbónico, por qué no le espeta a Sánchez, ¿por qué no hablas?

No es cuestión de que quien lo sabe y se beneficia, lo declare y pierda el brazo benefactor que le tiende la mano. Pero al andar se va dejando un reguero de cadáveres a diestra y a siniestra, aquí los del Covid, allá los del barranco del Poyo, acullá los que pierden el negocio o el beneficio prometido, aquí los esbirros y lacayos que apenas pueden balbucear la razón de su silencio, el cancerbero delincuente triministro Bolaños, la tapadera de Montero tan eficaz para salir indemne de los ERES, el bocazas de Puente, el guripa Grande-Marlaska, los mismos juramentados dispuestos a todo por manejar sus vicios y servirse de los ajenos con la inmudicia propia de una organización criminal que obliga a la omertá a sus socios. Y después todos esos imitadores prostibularios y caciques como la Yolanda Díaz, y la inefable mema Mónica García, con su reforma de la ley de sanidad. ¿Solo hay que poner Alegría para que queden contentos todos guardando el silencio propio y cómplice de los cancerberos del burdel? ¿O es que Hitler era un loco que no contaba con suficientes esbirros dispuestos a hurtarse a la justicia con la ampolla de cianuro?.