Víctor Entrialgo: «Los auténticos pirómanos»

Todos las telediarios y administraciones se apresuran estos días a decir que los incendios de éste año son tan intencionados como los del año pasado. Pero no hay un sólo detenido en ningún lado. A lo que suena todo ésto es a eludir la responsabilidad de las Administraciones local, autonómica y general del Estado.

Se pasan años comiéndonos la cabeza con el cambio climático, las temperaturas históricas extremas, las rachas de vientos huracanados, las masas de aire caliente, las condiciones climáticas adversas con riesgo de incendios en todos los telediarios. Pero luego, a pesar de toda esa adversidad metereológica y, sin necesidad de investigación, se apresuran a concluir que todos los incendios son cosa de desaprensivos.

Pero no son pirómanos los responsables, al menos en su mayor parte. Son obra del calor que prende la yesca de una negligencia mayúscula por no limpiar ni desbrozar los montes, por no crear empleos y medios de vida, también para inmigrantes confinados, por no enseñar a jóvenes que cuando muestran su espontánea solidaridad juvenil y sus mejores valores, lo mejor de Valencia, el gobierno no les deja siquiera acudir a las tragedias; negligencia por olvidar instituciones tradicionales como la sextaferia, por no hacer cortafuegos, no limpiar sebes, caminos, entradas a las ciudades, matorrales que comen las carreteras y ¡ocultan la señalización de entrada a nuestras ciudades! con el peligro consiguiente que Yolanda y las tribus hippies dicen que hay que dejar campar a sus anchas «porque la naturaleza busca su caminos» como en Valencia. Y así la masa forestal española a través de la que las ardillas atravesaban España, desaparece verano a verano, año a año y con ello su riqueza mayor.

No hay autoridad. Sólo mindundis al frente con tontos mayúsculos como Yoli u Oscar Lopez, ejemplos paradigmáticos de todo esta hiedra que se pega para vivir a los muros del estado, de esta basura que nos rodea mientras repiten que un hombre lleva provocados veintitantos incendios en Avila, Alicante y Almería, y están esperando que cometa el siguiente. Y no son los mayores pirómanos. El mayor pirómano está en Moncloa con su ayudante el Fiscal general del Estado.