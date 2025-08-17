El calentamiento global y el cambio climático antropogénico: ¿el mayor engaño de nuestro tiempo?

Durante décadas, se nos ha presentado una narrativa casi religiosa: el planeta se calienta, el CO₂ es el gran villano y los humanos debemos pagar, sacrificarnos y aceptar restricciones draconianas para evitar un desastre global inminente. Esta historia, apoyada por gobiernos, organismos internacionales y medios dóciles, se impone como verdad incuestionable, mientras se silencian las voces críticas y se difama a quienes cuestionan el dogma.

1. La física elemental del clima (explicada de manera sencilla)

La atmósfera terrestre es una mezcla de gases, donde:

78 % es nitrógeno,

21 % oxígeno,

0,93 % argón,

y apenas 0,04 % de dióxido de carbono (CO₂).

El efecto invernadero no es una invención; es un mecanismo natural que retiene parte del calor solar y mantiene la temperatura media de la Tierra alrededor de 15 °C. Sin él, la temperatura sería de unos -18 °C, inhabitable para la vida tal como la conocemos. Entre los gases que contribuyen al efecto invernadero, el vapor de agua es el más importante, presente entre el 1 % y el 4 % de la atmósfera, con un efecto mucho mayor que el del CO₂. Sin embargo, el discurso oficial se centra en este último, porque es susceptible de ser castigado mediante impuestos y regulaciones, y se puede culpar a la gente por su comportamiento.