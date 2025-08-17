El calentamiento global y el cambio climático antropogénico: ¿el mayor engaño de nuestro tiempo?

Durante décadas, se nos ha presentado una narrativa casi religiosa: el planeta se calienta, el CO₂ es el gran villano y los humanos debemos pagar, sacrificarnos y aceptar restricciones draconianas para evitar un desastre global inminente. Esta historia, apoyada por gobiernos, organismos internacionales y medios dóciles, se impone como verdad incuestionable, mientras se silencian las voces críticas y se difama a quienes cuestionan el dogma.
1. La física elemental del clima (explicada de manera sencilla)
La atmósfera terrestre es una mezcla de gases, donde:
- 78 % es nitrógeno,
- 21 % oxígeno,
- 0,93 % argón,
- y apenas 0,04 % de dióxido de carbono (CO₂).
El efecto invernadero no es una invención; es un mecanismo natural que retiene parte del calor solar y mantiene la temperatura media de la Tierra alrededor de 15 °C. Sin él, la temperatura sería de unos -18 °C, inhabitable para la vida tal como la conocemos. Entre los gases que contribuyen al efecto invernadero, el vapor de agua es el más importante, presente entre el 1 % y el 4 % de la atmósfera, con un efecto mucho mayor que el del CO₂. Sin embargo, el discurso oficial se centra en este último, porque es susceptible de ser castigado mediante impuestos y regulaciones, y se puede culpar a la gente por su comportamiento.
Cada molécula de CO₂ adicional tiene un efecto decreciente: las primeras 20 partes por millón (ppm) retienen mucho calor, pero más allá de 400 ppm, el efecto de cada incremento adicional es mínimo. Incluso si duplicáramos los niveles actuales de CO₂, el calentamiento directo esperado sería apenas de unos 1 °C. Los alarmistas, sin embargo, anuncian aumentos catastróficos de 4 °C o más, valiéndose de modelos informáticos que suponen mecanismos de retroalimentación no comprobados, principalmente relacionados con el vapor de agua.
2. La historia demuestra que el clima cambia solo
El clima ha fluctuado de manera natural durante milenios. El Óptimo Climático Medieval fue más cálido que el presente, mientras que la Pequeña Edad de Hielo fue significativamente más fría. Los glaciares han avanzado y retrocedido, los desiertos se han expandido y contraído, y los registros geológicos muestran que estas variaciones ocurrieron sin la intervención humana. Pretender que el CO₂ actual es el único motor del clima es ignorar miles de años de historia natural.
3. Los modelos climáticos: oráculos programados al dictado político
Los llamados modelos climáticos son programas computacionales que simulan la atmósfera y los océanos. En teoría, deberían servir para comprender tendencias, pero en la práctica, los resultados suelen estar predeterminados por los organismos internacionales, como la ONU y el IPCC, que definen los supuestos y escenarios que “deben” aparecer. El objetivo no es descubrir la verdad, sino justificar políticas prediseñadas: impuestos verdes, restricciones, y un control cada vez mayor sobre la población.
Y aquí surge lo increíble: los mismos expertos que no aciertan a predecir el tiempo que hará dentro de dos semanas en cualquier lugar del mundo, se atreven a pronosticar con solemnidad absoluta la temperatura, humedad, presión atmosférica, corrientes marinas y patrones de viento dentro de 50 o 100 años. Esta osadía, que roza lo absurdo, se presenta como ciencia infalible, mientras que los errores en el corto plazo se explican como “variabilidad natural” o “ajustes de los datos”. Increíble, pero cierto.
4. La “emergencia climática” como instrumento de control
El relato catastrofista no es inocente: sirve para justificar políticas intervencionistas que concentran poder en burócratas y élites económicas. La Agenda 2030, por ejemplo, promueve un mundo donde los ciudadanos deben reducir su huella, depender del Estado y aceptar restricciones de libertad bajo la ilusión de ser “pobres pero felices”.
La realidad es que estas políticas encarecen la energía, cierran centrales de carbón, gas y nucleares, y fuerzan a los países en desarrollo a depender de tecnologías renovables poco fiables, condenándolos al subdesarrollo. Mientras tanto, las élites que predican austeridad energética viajan en jets privados a conferencias sobre sostenibilidad, olvidando que sus teorías se aplican sobre la vida de otros.
5. El alarmismo mediático y la negligencia real
Durante cada “ola de calor” en la Península Ibérica, los medios presentan titulares apocalípticos y mapas rojos infernales, afirmando que el verano es “excepcional”. Cuando se agotan los argumentos, recurren a su comodín favorito: la culpa es de “pirómanos y psicópatas”. Mientras tanto, la verdadera causa de muchos incendios es la falta de prevención, limpieza y mantenimiento de bosques y cauces de ríos. La negligencia estructural se esconde bajo el manto del alarmismo mediático.
6. Los ejecutores: ecologistas de salón y burócratas progresistas
Quienes aplican las políticas climáticas, en su mayoría, son ecologistas de salón y burócratas urbanos que viven en grandes ciudades, desconocen el campo y difícilmente diferenciarían un olivo de una encina. Desde sus despachos con aire acondicionado dictan cómo deben gestionarse la agricultura, la ganadería y los recursos forestales, sin entender la complejidad de la vida real ni las necesidades de quienes dependen directamente de la naturaleza.
7. Conclusión
El CO₂ influye en la temperatura, pero no es un interruptor que controla el clima mundial. Los modelos climáticos, prefijados y politizados, no son predicciones fiables, y la historia muestra que la variabilidad natural es mucho más relevante de lo que se admite. La verdadera amenaza no es el cambio climático, sino el totalitarismo verde: políticas que recortan libertades, encarecen la vida y empobrecen a la gente, bajo el pretexto de salvar el planeta.
Si queremos proteger realmente nuestro entorno y garantizar la perdurabilidad de nuestra civilización, debemos priorizar: energía abundante y fiable, eficiencia tecnológica, adaptación a cambios inevitables, protección de ecosistemas y biodiversidad, y libertad para innovar y progresar. Nada de esto se consigue siguiendo ciegamente a los sacerdotes de la calentología ni aceptando la narrativa oficial sin cuestionarla.