Marruecos, Israel y Estados Unidos, de la mano

Gracias a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la alianza Estados Unidos, Marruecos, Israel funciona cada vez más coordinada contra los intereses de España.

Observando el presente, es lo que se deduce con pasmosa facilidad. Marruecos abre y cierra la frontera con Ceuta y Melilla cuando le viene en gana, deja pasar a España a ilegales marroquíes, mayores y menores de edad, y de otros países africanos, cuando le conviene. Su inmigración legal en nuestro país aumenta pero no se integra y hace rancho aparte, y sus productos hortofrutícolas invaden nuestros mercados en competencia desleal con los de origen español porque no tienen que cumplir las reglas fitosanitarias que impone la Unión Europea (UE) a los que se cultivan en los Estados miembros.

En sintonía con esto, Israel nos aprieta donde nos duelo: información de servicios secretos, tecnología militar y para otros fines, meter cizaña a Estados Unidos contra nosotros,… en pago a nuestro demagógico antisemitismo oficial y belarrista y contra el Estado judío y a favor de Hamas, Hezbolá y los hutíes del golfo de Ormuz. Y los Estados Unidos del pato Donald nos excluyen de rutas marítimas en favor de Marruecos por no dejar recalar en nuestros puertos a barcos con material tecnológico y militar para Israel, apoyan sus reivindicaciones territoriales, nos dejan fuera de pactos internacionales, nos suben los aranceles y nos critican cada vez que les viene en gana.

Mientras esto ocurre, Pedro Sánchez Pérez-Castejón ordena al correveidiles del ministro José Manuel Albares Bueno pésimo, y éste repite como un loro complaciente, que su misión más importante es que el idioma regional catalán sea oficial en la UE y que nunca España ha tenido más peso en la escena internacional. ¡Serán cínicos!, cuando han sumido a España en la irrelevancia internacional y lo que vemos es a un presidente de vacaciones permanentes, troceando España, aumentando la desigualdad entre españoles, sin Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años, favoreciendo a los independentistas de todo signo y jaez, sin gobernar porque ni le importa ni le dejan sus apoyos parlamentarios ya que lo único que quiere es dormir en la Moncloa, abusar del cargo y permitir que sus ministros hagan el vago, vivan del contribuyente con descaro, den una remuneración pública a quien quieran e insulten a todos los que no están con él y, en consecuencia, no son progresistas, feministas, ecologistas y de las JONS. Un presidente que permite que manden en la cosa pública ex terroristas no arrepentidos y los comunistas (el único de la UE) y que tiene investigados y pendientes de juicio oral a su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado, sus dos últimos secretarios de organización del PSOE, su ministro de Fomento y lo que te rondaré morena.

Ahora es cuando se echa de menos que no existan más procedimientos democráticos en nuestra Constitución que una moción de censura para destituir a este autócrata con ese proceder en la presidencia del Gobierno.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL