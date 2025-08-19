Sebastián Urbina: «Gobernados por racistas y supremacistas»

‘El alcalde de Bilbao (Juan Maria Aburto, PNV) denigra con comentarios racistas al sur de España … no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco’. (El Debate)

Debería ser innecesario decirlo, pero en España pasan cosas tan sorprendentes, que me atrevo a recordar algo que todo el mundo debería saber.

Los vasquistas, en general, y los peneuvistas, en particular son racistas y supremacistas. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) nació en 1895. Fue fundado por Sabino Arana. Veamos algunos de sus pensamientos.

‘Nosotros, los vascos, evitemos el mortal contagio, mantengamos firme la fe de nuestros antepasados y la seria religiosidad que nos distingue, y purifiquemos nuestras costumbres, antes tan sanas y ejemplares, hoy tan infestadas y a punto de corromperse por la influencia de los venidos de fuera… Nosotros odiamos a España con nuestra alma, mientras tenga oprimida a nuestra Patria con las cadenas de la esclavitud… Antiliberal y antiespañol es lo que todo bizkaino debe ser’.

Esta bazofia no tendría importancia si los peneuvistas de hoy, y los vasquistas, en general, renegaran de Sabino Arana. Pero no. Y el alcalde de Bilbao, el peneuvista Juan Mari Aburto, es un buen ejemplo.

Esta es la grave enfermedad que tenemos. ¿Qué han hecho los partidos mayoritarios, PSOE y PP. Durante los últimos cuarenta y cinco años.

Lo que harían dos partidos decentes y democráticos, es modificar la nefasta ley electoral que da un poder exagerado e injusto a los partidos separatistas antiespañoles. Tenían mayoría para hacerlo.

PSOE y PP han tenido cuarenta y cinco años para evitar los intolerables chantajes de esta chusma separatista y antiespañola. ¿Qué han hecho? Nada.

Y al no hacer nada ante los chantajes de CIU, ERC, PNV, JUNTS, etcétera, el separatismo antiespañol se ha hecho más poderoso, mientras que el patriotismo español se ha empequeñecido y acomplejado. Ser patriota español está ‘mal visto’ y es políticamente incorrecto. En este caluroso agosto 2025, unos dirigentes de Comisiones Obreras dijeron que llevar una cinta con la bandera de España en la muñeca, es de ultraderecha.

Lo más grave no es esta idiotez. Lo realmente grave es que está generalizada. ¿Por qué está generalizada?

Porque durante cuarenta y cinco años, los partidos mayoritarios, PSOE y PP, se han arrodillado ante los declarados enemigos de España. Han cedido lo que hiciera falta para seguir en el sillón. La frase mágica es que lo hacían por ‘la gobernabilidad de España’.

Dicho con finura y espíritu cristiano, no tienen vergüenza. En esta comentada pocilga política, en la que los partidos supuestamente nacionales españoles chapotean sin rubor, no era muy difícil dar un paso más hacia la infamia y la traición. Y lo ha dado un socialista, Pedro Sánchez. Digno heredero político de otro socialista sinvergüenza, Rodríguez Zapatero. ¿Por qué sinvergüenza? Asesor del dictador Maduro.

‘La Misión de la ONU acusa al Gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad en las elecciones de 2024. El informe denuncia asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género’. (RTVE.)

Con el catalanismo (Puigdemont, y un largo etcétera), los socialistas actúan con la misma indignidad que con los separatistas vascos. El ex presidente de la Generalidad Quim Torra, dijo sobre los españoles. ‘Son bestias carroñeras, víboras, hienas con una tara en el ADN’. ¿Está descalificado por el catalanismo? No. Ahora Sánchez les regala el repugnante e injusto cupo catalán.

Esta es la chusma socialista – y sus socios- que nos gobierna. Y sus votantes no son mejores. Llevamos demasiado años para apelar a la ignorancia.

¿Y qué decir del otro partido que ha gobernado

España, el PP? Se parecen, aunque no sean iguales. ¿Por qué? Porque el PP se ha comportado como una alternancia acomplejada a la izquierda, arreglando algunos de sus descosidos. Nunca ha querido ser una verdadera alternativa a la izquierda. Mejor ‘gestión y moderación’. Lamentable.

Alberto dice ahora, ‘vengo a tender puentes’. ¿Con los separatistas, el ‘psoe bueno’, o con Vox?

Los españoles decentes están hartos de ser gobernados por racistas, supremacistas, comunistas, separatistas, golpistas y Bildu etarras, cogidos del brazo del corrupto socialista Sánchez. Su gobierno sigue con un golpe de Estado blando a la democracia.

¡Y algunos se escandalizan porque Vox sube en las encuestas!