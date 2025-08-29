Disidentes

El clásico ´tic´ de los autoritarismos

A la guerra, como en la guerra

Manifestación contra el chavista Maduro en Venezuela.
Manifestación contra el chavista Maduro en Venezuela.
El disidente soviético Vasili Grossman sentenció que el totalitarismo no puede renunciar a la violencia, porque si lo hiciera, perecería.

La eterna, ininterrumpida violencia, directa o enmascarada, es la base del totalitarismo.

Yo por mi parte añadiría que un sistema que se sustenta en la continua presión, y violencia, del Estado hacia los ciudadanos, al poseer éste el monopolio legal de la violencia física, y de la violencia económica (multas), termina por agotar la fuerza de los primeros, y la paciencia de los segundos.

Arrieros somos, y en el camino nos encontraremos.

A la guerra, como en la guerra.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades

