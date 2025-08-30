Respuestas

Soldados de Cristo

Como tantos compatriotas caídos, maniatados y desarmados

Soldados de Cristo en el Valle de los Caídos
Soldados de Cristo en el Valle de los Caídos
Alfonso Rojo: “Sánchez alarga sus vacaciones mientras sus compinches y el PSOE entran en pánico”

A tus pies Señor, por tu amor vencido, a la cruz libremente me he clavado, y en ese momento todas las respuestas que en el mundo no he hallado, en tu mirada he comprendido el porqué de los golpes recibidos, sin tú haber tenido culpa ni pecado.

Y ahora, por ya no querer escapar de la muerte en su abrazo, he sellado junto a Ti mi destino, al ofrecer a la lanza mi costado, para muriendo contigo, sentirme por un segundo, tu amigo, aunque jamás merezca estar a tu lado.

Pero, aunque de tu compañía no sea digno, Señor, que por lo menos en mi hora final haya ganado el honor de ser llamado soldado de Cristo, como tantos compatriotas caídos, maniatados y desarmados, a la vera de los caminos, con tu bendito nombre en los labios.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

