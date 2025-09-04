Lista

La última batalla

Creo que ya va siendo hora de comenzar a llamar a las cosas por su nombre

Ángeles
Ángeles. PD
Envidia; avaricia; usura; acumular más de lo que necesitamos. Murmurar; desear lo que no es nuestro; maldecir; mentir. Esclavizar a nuestros semejantes… matar por el placer de matar; torturar; violar; secuestrar. Guerra; crueldad gratuita…

Estaba haciendo una lista de aquello que diferencia al ser humano del resto de animales que pueblan el planeta, y he llegado a la conclusión de que siempre he sido bastante inhumano, y que con el correr de los años me he deshumanizado más aún si cabe.

Y digo esto, no porque haya sido amante de estas deleznables prácticas, sino porque, amén de que me siento incapaz de cometerlas, las desprecio.

Y es que va y resulta que, paradójicamente, se llama inhumano a aquel que comete los actos antes descritos, cuando lo bien cierto es que son los humanos los únicos seres vivos de naturaleza, capaces de cometer semejantes atrocidades.

Creo que ya va siendo hora de comenzar a llamar a las cosas por su nombre.

Por otro lado, también es cierto que hay muchas personas que, con su bondad, generosidad, y entrega incondicional por su prójimo, honran a la raza humana, con lo cual, y ante tal disparidad, uno comienza a preguntarse si no será el Mundo el campo, donde, ángeles y demonios, libran su última batalla, en el Final de los Tiempos.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

