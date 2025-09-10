Carmelo Álvarez Fernández de Gamarra: «Aktion T4»

Cuando oímos la palabra Holocausto, pensamos en Auschwitz, en campos de concentración, en trenes cargados de judíos hacia la muerte. Pero antes de eso hubo un “ensayo general”, menos recordado, pero igual de siniestro: el llamado Aktion T4.

¿Nombre sofisticado, verdad? En realidad, no era más que la dirección de una oficina berlinesa: Tiergartenstraße 4, el cuartel donde unos burócratas con bata blanca y máquina de escribir decidían quién merecía seguir respirando y quién debía ser “liberado” de su miseria. Ni cámaras de gas a escala industrial, ni campos de exterminio todavía; simplemente hospitales reconvertidos en mataderos disfrazados de clínicas. Todo por el bien de la raza, claro.

Eugenesia con bata blanca.

Los nazis no inventaron la eugenesia. En EE. UU. ya se practicaban esterilizaciones forzosas y en Escandinavia se hablaba alegremente de “mejorar la especie”. Pero fue Hitler quien la llevó a su lógica final: si una vida es “inútil”, mejor borrarla. ¿Quién decidía esa inutilidad? Unos médicos que cambiaron el juramento hipocrático por el juramento hitleriano. Los médicos de hoy en día, concernidos por la eugenesia, ¿Por qué juramento han cambiado el juramento hipocrático?.

Entre 1939 y 1941, unas 70.000 personas —discapacitados psíquicos, enfermos crónicos, niños con malformaciones— fueron asesinados mediante inyecciones letales, hambre o en cámaras de gas camufladas como duchas. Después de que estallara el escándalo, Hitler “suspendió” oficialmente el programa. Traducción: lo descentralizó, lo ocultó más y siguió adelante hasta alcanzar unas 200.000 víctimas al final de la guerra en 1945.

El laboratorio del Holocausto.

Aktion T4 fue más que un crimen: fue un ensayo técnico y psicológico.

– Allí se probaron las cámaras de gas y los hornos crematorios.

– Allí se entrenó al personal que después dirigiría Auschwitz, Treblinka, Sobibor, etc.

– Allí se normalizó la idea de que matar era solo otro procedimiento médico.

En otras palabras: sin T4 no habría habido Auschwitz. Fue la antesala, el manual de instrucciones, el bautizo de sangre.

Y hoy… ¿de qué nos suena esto?

Muchos se escandalizan del nazismo y su eugenesia, pero aplauden con entusiasmo nuevas versiones maquilladas.

– Diagnóstico prenatal: si viene con síndrome de Down, “mejor” interrumpirlo.

– Aborto: como si hubiese vidas que es mejor que no lleguen a existir porque no son bien recibidas.

– Aborto eugenésico: eliminar al niño cuando se detecta que no cumple los estándares de salud o perfección exigidos.

– Eutanasia: si está viejo, deprimido o discapacitado, ofrecerle la “muerte digna”.

– Selección embrionaria: escoger el “mejor embrión”, descartar los demás como quien tira cromos repetidos.

La misma lógica, con otros nombres: la vida humana vale solo si cumple ciertos estándares. Los nazis hablaban de “vidas indignas de ser vividas”; hoy hablamos de “calidad de vida”. Cambia el eufemismo, no la idea.

La lección incómoda.

Aktion T4 nos enseña que el exterminio no empieza con hornos crematorios, sino con un simple cambio de mentalidad: cuando dejamos de ver la vida humana como sagrada y la reducimos a un cálculo de utilidad. Una vez aceptado ese principio, el resto es solo cuestión de eficiencia técnica.

La ironía más brutal de todo esto es que Hitler perdió la guerra militar y perdió la guerra política, pero ganó —y de qué manera— la guerra ideológica.

Hoy, los hijos y los nietos de quienes se dejaron la piel y la sangre en las playas de Normandía o en las ruinas de Stalingrado, aplican dócilmente los mismos principios eugenésicos que aquel austríaco con bigotito convirtió en dogma de Estado. La diferencia es que ahora se presentan con una sonrisa progresista y un lenguaje higiénico: ya no se llama ‘exterminio’, se llama ‘interrupción voluntaria’, ‘muerte digna’ o ‘planificación familiar’.

Hitler, si levantara la cabeza, no tendría que levantar el brazo: bastaría con sonreír satisfecho al comprobar que su ideario se ha instalado cómodamente en las democracias que lo derrotaron.

¿Quién decide hoy qué vidas merecen ser protegidas? Esa es la pregunta que marca la frontera entre la civilización de la vida y la cultura de la muerte. Los nazis la respondieron en Tiergartenstraße 4. Y la historia ya nos mostró el desenlace.