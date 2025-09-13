José Manuel García Albarrán: «Cortinas de humo para una España ‘quemada’»

Pues sí queridos lectores este personaje -Pedro Sánchez – que bajo el rimbombante anuncio de hacer una “Declaración Institucional”, comparecía sobre las 09,00 horas desde el atril instalado ex profeso a las puertas del Palacio de la Moncloa, para comunicar ‘solemnemente’ la publicación de un Decreto con la decisión del Gobierno de España , es decir la de él y sus socios comunistas, de suspender la compraventa de armas y todo tipo de material bélico al gobierno de Israel por considerar un ‘genocidio’ su guerra con el Estado Palestino de Hamas. Dicha decisión ya ha sido criticada incluso por parte de sus socios, ya que esto ya formaba parte de una ‘intención’ expuesta, pero no cumplida, en el año 2024.

Pero lo peor es que esta decisión sólo es una cortina de humo más, a las que ya nos tiene acostumbrados, en un intento de ocultar los graves problemas que tiene su Gobierno y sobre todo, él mismo.

Pues bien, este personaje -Pedro Sánchez- tras disfrutar con familiares y ‘amigos’ unas lujosas vacaciones, ‘atrincherado’ y ‘oculto’ en el Palacio de La Mareta (Lanzarote) siendo custodiado por tierra, mar y aire con un despliegue de 95 efectivos pertenecientes a unidades de élite de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a los que habría que sumarle los miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS), Servicio Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil que también prestaron servicio de manera indirecta. Y por si fuera poco…ordenó delimitar un perímetro 400 metros como zona de exclusión terrestre y otra marítima a lo largo de toda la costa frente al Palacio de La Mareta y sus aledaños. Derroche de medios y medidas restrictivas más propios de un ‘dictador de una república bananera’ que de un presidente de un Gobierno democrático.

Un despliegue que dista mucho del empleado por el Jefe del Estado, S. M. el Rey y su familia y del que empleaban anteriores Presidentes del Gobierno de España (v.gr. M. Rajoy disponía en sus vacaciones de un total de 22 escoltas, en donde se incluían los conductores)

No obstante, siendo llamativo este derroche de personal y medios, lo verdaderamente impropio de un Presidente del Gobierno es permanecer durante más de veinte días ausente y ajeno a la tragedia que vivían miles de ciudadanos de Galicia, Asturias, Castilla, León, Zamora, Extremadura y Andalucía, que veían cómo se quemaban sus campos, sus bosques y pueblos enteros en pavorosos incendios -una gran parte intencionados o por negligencia- cuya extensión se ha calculado en más de 380.000 hectáreas de terreno calcinado, lo que hace de 2025 uno de los peores años de la serie histórica.

Quiso remediarlo, aunque tarde y a destiempo, volando una vez más en SU Falcom y SU Helicóptero Superpuma para visitar tres puestos de mando o puntos de control de los incendios, pero poniendo tierra quemada de por medio con los afectados, porque no le hubiesen recibido precisamente con aplausos, dada la inacción y tardanza de su gobierno en reaccionar ante una situación grave e incontrolada que quemaba a diario cientos de hectáreas y destruía aldeas y pueblos enteros.

Pero como este personaje es un esclavo y palmero de la agenda 20/30 progresista europea no se le ocurre algo más acorde con la situación que echar la culpa de los incendios a “el cambio climático”, cuando ya habían detenido a más de 100 posibles pirómanos por acción o por omisión de las medidas preventivas.

Una vez más, al igual que ocurrió en Valencia el año pasado con la DANA, se ha puesto de manifiesto la despreciable manipulación política ante lo que se debió prioritariamente considerar una obligación de Estado para hacer frente a una ‘emergencia Nacional’ y no para intentar poner en evidencia la ‘mala gestión’ de CC.AA. gobernadas por dirigentes de distinto signo político.

¡Increíble y despreciable!

Los ciudadanos ya estamos hartos de esta bajeza de miras puesta de manifiesto día tras día por esta amalgama de políticos insolventes cuyo único objetivo es seguir ocupando sus ‘privilegiados sillones’ practicando el ya insoportable mantra del… “Y tú más”.

Volviendo al personaje protagonista de este artículo -Pedro Sánchez- quién cada vez que se expone públicamente observa ‘el cariño’ que le profesa ‘el pueblo’ quien con sus insultos y abucheos allá por donde va, le obliga a ensanchar cada vez más el cerco de seguridad y el número de escoltas que le acompañan para evitar males mayores. Pero ya saben… son cosas de la ultraderecha o de ese mundo abstracto bautizado por los socialistas, comunistas y palmeros varios como… “la fachosfera”.

El mismo personaje que sigue apoyando al Fiscal General del Estado que no sólo está ya imputado sino citado a declarar en el banquillo por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la grave acusación de ‘Revelación de secretos’, y que ha provocado la inaudita situación de presidir la apertura del año judicial junto al Rey y pretendiendo dar lecciones de justicia y rectitud ante los mismos magistrados del Supremo que le han encausado.

Esto ya no tiene un calificativo coherente ni existen en la democracia antecedentes de semejante disparate.

Pero la cara dura de este personaje -Pedro Sánchez- y su patológica visión de la situación actual, le hacen actuar sin percatarse de que su gobierno es inviable, con la corrupción en el ámbito familiar y político, con miembros destacados de su partido imputados o en la cárcel y su dependencia manifiesta al independentismo catalán y más soterrada al independentismo vasco, auguran un futuro a corto-medio plazo insostenible para sus aspiraciones de finalizar esta legislatura en su sillón azul.

Recuerde Sr. Sánchez el dicho:

«Mas vale una retirada a tiempo que una batalla perdida»

Aunque en su caso… esa hipotética retirada ya nunca podrá ser una victoria.

Y finalizo este artículo estupefacto al ver como ‘el lacayo’ Tezanos vuelve a sorprendernos con la última encuesta de septiembre del CIS en donde en el PSOE ganaría con más de un 30% estando por encima del PP en ¡más de 9 puntos!.

¿Alguien cree ya a este tipo o se toma en serio sus encuestas?

Suerte a todos…los que se la merezcan.