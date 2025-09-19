Manuel del Rosal García: «España: ¿Un país con electroencefalograma plano?»

Un electroencefalograma plano es un término que describe un patrón de actividad cerebral en el que no se observan oscilaciones o cambios significativos en la señal eléctrica registrada lo que indica la ausencia de actividad cerebral.

¿Puede una sociedad carecer de actividad cerebral ante cualquier estímulo negativo que perjudique su vida diaria? Si, porque la actividad cerebral de una sociedad es la suma de la actividad cerebral de todos y cada uno de sus ciudadanos. De modo que, la suma de la actividad cerebral de las gentes que configuran un país será la actividad cerebral de ese país, Si la actividad cerebral de los ciudadanos de ese país es plana, si no se observan cambios significativos ante los estímulos que diariamente reciben, al hacerle un electroencefalograma al país, este sería plano. ¿Gilipolleces de una noche en blanco? Puede. Pero veamos.

Que en España los ciudadanos llevamos tomando decisiones más que discutibles desde hace años; es claro y evidente y para confirmarlo basta con echar una ojeada a la situación interna y externa de nuestro país, A pesar de ello los ciudadanos nada hemos hecho al respecto y nada parece que vayamos a hacer. Es como si el impacto de las decisiones de nuestros políticos, fundamentalmente de nuestro gobierno, decisiones ajenas totalmente a las necesidades de nosotros y de España, no fueran percibidas por nuestro cerebro y, si en ocasiones lo son, este no reaccione. Y aquí surge la duda: ¿Es España un país con electroencefalograma plano? Arriba he explicado lo que es tener un cerebro plano.

Voy a enumerar sucesos que han venido sucediendo a lo largo de estos años, sobre todo los más recientes sin que nosotros los ciudadanos hayamos hecho nada para enfrentarnos a nuestros políticos, sobre todo a nuestro gobierno que es el responsable final.

Volcán de La Palma: Hasta ahora los afectados siguen sin recibir las ayudas. Ni en los peores momentos ni con el paso del tiempo los cerebros han respondido como debieran responder a unos estímulos totalmente negativos. ¿Electroencefalograma plano?

DANA: Los damnificados permanecen quietos ante la falta de cumplimiento de las promesas, ante un paisaje dantesco que sigue siendo dantesco, ante una ruina; todo lo cual ha alterado a peor sus vidas y su futuro. ¿Han respondido con la contundencia que semejante catástrofe requería? ¿Se han alterado las oscilaciones de sus cerebros ante tanta injusticia y desprecio a sus vidas? ¿Qué tenía que haber sucedido para que las reacciones de los perjudicados respondieran en cantidad y calidad al desprecio de las instituciones? ¿Ausencia de actividad cerebral por un comportamiento plano del cerebro?

Hay más sucesos que demuestran que los ciudadanos tenemos poca o ninguna actividad cerebral, poca o nula respuesta lógica a las situaciones negativas que amenazan nuestras vidas. Fallan los transportes por tierra, mar y aire y nadie se mueve, la posibilidad de que millones de hombres y mujeres puedan acceder a una vivienda digna es muy escasa o nula, y nadie se mueve, La cesta de la compra se va reduciendo diariamente porque los precios son estratosféricos, y nadie se mueve etc.

Como hemos dicho arriba un electroencefalograma plano demuestra que el cerebro no demuestra actividad ante los estímulos que le llegan, no muestra oscilaciones, no responde a las señales, no hay cambios significativos a la llegada de descargas. En resumen, no hay actividad cerebral ante situaciones que rompen la vida cotidiana de nosotros los ciudadanos. Por ejemplo: Tres horas detenidos en un páramo que es un secarral por avería en un tren, tres horas sin aire acondicionado y sin agua se supone que son unas señales lo suficientemente potentes para que el cerebro, al recibirlas actúe en consonancia, en esos momentos y en los días siguientes expresando su rabia, su indignación y exigiendo inmediatas acciones a los responsables. Pues no, a lo más que llegaron los usuarios del tren averiado fue a ponerse a bailar y grabarlo. ¿Electroencefalograma plano?

Sé que hacer un electroencefalograma a un país es tarea harto difícil, pero apunto a que, si se pudiera hacer, este reflejaría el estado cerebral del conjunto de los ciudadanos que conforman ese país. El electroencefalograma de ese país sería plano, en consonancia al electroencefalograma plano de todos y cada uno de sus ciudadanos. Vale