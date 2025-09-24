Ramiro Grau Morancho: «Defensa de la soberanía e integridad de España»

Salgo a pasear por las calles de mi zona, intermedia entre el centro de Zaragoza y el barrio de San José, y me parece estar en el extranjero.

Me cruzo con más moros, negros, hispanoamericanos, personal de Europa del este, chinos, etc., que con nacionales de origen.

Todos estos colectivos son fácilmente identificables por su forma de hablar, en el caso de los hispanos, generalmente gritando, las expresiones que utilizan, las ropas chillonas que llevan, etc.

Y en el caso de los menas, menores no acompañados, porque suelen ir en manadas, tres como mínimo, y en ocasiones cinco o más, y da verdaderamente miedo que te rodeen y hagan lo que quieran…

Salir de noche, y ahora hasta de día, se ha convertido en un deporte de alto riesgo.

¿Qué pasará el día que dejen de recibir pagas y ayudas de todo tipo…?

¿O preferiremos dejar de pagar las pensiones, tan duramente conseguidas, después de cuarenta o más años de trabajo, para mantenerles a ellos…?

Todo estado que se precie, lo primero que hace es vigilar la entrada de ilegales, irregulares o medio pensionistas, aunque en este caso vienen a pensión completa, y a gastos pagados.

Ayer leí en la prensa que hay una acampada de extranjeros ilegales en el Parque Bruil de Zaragoza, y los vecinos se quejan, y con razón, ya que no pueden salir al parque, y mucho menos sus hijos para jugar, correr, etc., ante el riesgo de que pueda sucederles algo.

Un par de días antes, la alcaldesa pepera, la señora Chueca, que podría estar perfectamente en el PSOE, y no se notaría nada, decía que iban a buscar varios pisos para alojarles, supongo que pagados por el Ayuntamiento, es decir, por todos nosotros, los españoles que sí pagamos impuestos, seguros sociales, etc.

Pero, no sé si tienen dificultades para obtener esos pisos, a pesar de que la Sociedad Municipal de la Vivienda de Zaragoza tienen centenares, posiblemente más de un millar, de pisos en propiedad, alquilados a precios sociales a colectivos desfavorecidos.

Ayer dice el Ayuntamiento que van a alojarles en hoteles, a pensión completa, y todo a costa nuestra…

¿Cómo no van a venir, cómo no va a haber un efecto llamada…?

Si nosotros estuviéramos en el tercer mundo, y en situación de necesidad, haríamos lo mismo.

Consiguientemente urge tomar una serie de medidas urgentes:

Cerrar las fronteras, y el acceso por los aeropuertos so en pateras, intensificando los controles, etc.

Expulsar ipso facto a todos los que delincan.

Poner a los ejércitos a vigilar las fronteras… Sigo sin entender porque los Legionarios y Regulares no vigilan las fronteras de Ceuta y Melilla, por ejemplo.

El artículo 8 de la Constitución es claro y contundente al respecto:

“1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Y, siento decirlo, hoy por hoy, no cumplen con ninguna de esas cuatro funciones constitucionales…

Pero, para actuar en consecuencia, urge echar del gobierno al nuevo Conde Don Julián, Pedro Sánchez.