España, 2025: el gran fraude piramidal de las pensiones

Q ué es una estafa piramidal

Una estafa piramidal es un fraude financiero basado en la captación de fondos de nuevos participantes para pagar a los anteriores. No existe inversión real ni generación de beneficios sostenibles: lo único que sostiene el esquema es la entrada continua de nuevos aportantes.

El mecanismo es simple:

Los promotores prometen rentabilidades elevadas y seguras.

Los primeros inversores reciben pagos puntuales, que provienen no de beneficios, sino del dinero de los nuevos inversores.

A medida que el esquema crece, se requieren más y más aportaciones para sostener los pagos.

El sistema colapsa cuando faltan nuevos participantes o cuando demasiados quieren retirar su dinero a la vez.

Ejemplos históricos abundan: Charles Ponzi en Boston (1920) prometía un 50% de beneficio en 45 días con timbres postales; Bernard Madoff en Wall Street (2008) llegó a manejar 65.000 millones de dólares en un fraude que duró décadas.

El esquema siempre termina igual: quiebra y ruina.

El esquema Ponzi aplicado al sistema de pensiones

El paralelismo entre una estafa piramidal y el sistema público de pensiones español es tan evidente que hasta parece una caricatura:

Los trabajadores aportan cotizaciones que no se capitalizan en cuentas individuales.

Esas aportaciones se usan inmediatamente para pagar a los jubilados actuales.

No existe ahorro, ni inversión, ni acumulación: todo se gasta en el mismo ejercicio.

Se promete a los cotizantes actuales que mañana cobrarán, pero su pensión dependerá de que existan suficientes trabajadores futuros que aporten.

Cuando la pirámide demográfica era ancha en la base (años 70 y 80), el sistema parecía sólido: cuatro o más cotizantes por pensionista. Hoy la ratio apenas llega a 2,2. Mañana será peor: el baby boom se jubila, mientras la natalidad colapsa y el reemplazo generacional es inviable.

La única diferencia entre Madoff y el Estado es que el segundo tiene poder para obligar a participar, subir cotizaciones, endeudarse y disfrazar la insolvencia con propaganda.

El “Día de la Deuda”: octubre de 2025