España, 2025: el gran fraude piramidal de las pensiones

Qué es una estafa piramidal
Una estafa piramidal es un fraude financiero basado en la captación de fondos de nuevos participantes para pagar a los anteriores. No existe inversión real ni generación de beneficios sostenibles: lo único que sostiene el esquema es la entrada continua de nuevos aportantes.
El mecanismo es simple:
- Los promotores prometen rentabilidades elevadas y seguras.
- Los primeros inversores reciben pagos puntuales, que provienen no de beneficios, sino del dinero de los nuevos inversores.
- A medida que el esquema crece, se requieren más y más aportaciones para sostener los pagos.
- El sistema colapsa cuando faltan nuevos participantes o cuando demasiados quieren retirar su dinero a la vez.
Ejemplos históricos abundan: Charles Ponzi en Boston (1920) prometía un 50% de beneficio en 45 días con timbres postales; Bernard Madoff en Wall Street (2008) llegó a manejar 65.000 millones de dólares en un fraude que duró décadas.
El esquema siempre termina igual: quiebra y ruina.
El esquema Ponzi aplicado al sistema de pensiones
El paralelismo entre una estafa piramidal y el sistema público de pensiones español es tan evidente que hasta parece una caricatura:
- Los trabajadores aportan cotizaciones que no se capitalizan en cuentas individuales.
- Esas aportaciones se usan inmediatamente para pagar a los jubilados actuales.
- No existe ahorro, ni inversión, ni acumulación: todo se gasta en el mismo ejercicio.
- Se promete a los cotizantes actuales que mañana cobrarán, pero su pensión dependerá de que existan suficientes trabajadores futuros que aporten.
Cuando la pirámide demográfica era ancha en la base (años 70 y 80), el sistema parecía sólido: cuatro o más cotizantes por pensionista. Hoy la ratio apenas llega a 2,2. Mañana será peor: el baby boom se jubila, mientras la natalidad colapsa y el reemplazo generacional es inviable.
La única diferencia entre Madoff y el Estado es que el segundo tiene poder para obligar a participar, subir cotizaciones, endeudarse y disfrazar la insolvencia con propaganda.
El “Día de la Deuda”: octubre de 2025
El 3 de octubre de 2025 marca un antes y un después: es la fecha en que las cotizaciones sociales recaudadas se agotan.
Desde ese día hasta el 31 de diciembre, las pensiones se pagan exclusivamente con transferencias del Estado y emisión de deuda pública.
En la práctica, eso significa que cada jubilado cobra con la Visa del Estado, una tarjeta de crédito cuyo saldo se multiplica en el pasivo público.
La metáfora es real: el sistema ha agotado sus ingresos propios y sobrevive a crédito.
Radiografía de la deuda pública española
La deuda pública española ya no se mide en miles de millones: se mide en billones.
- Julio de 2025: 2,05 billones de euros, récord histórico.
- Incremento desde 2018: +40 %.
- Deuda central: +49 %.
- Deuda de la Seguridad Social: +262 %.
- Ratio oficial deuda/PIB: 100,3 % en julio, camino del 102 % en agosto.
- Ratio real deuda/PIB: 127 %, descontando inflación estadística.
El economista José Ramón Riera lo resume así: “El ministro de Economía ha perdido toda su categoría profesional al decir tonterías como que la deuda ha bajado”.
En realidad, nunca ha dejado de subir.
Seguridad Social: el agujero negro
La Seguridad Social es la mayor fuente de desequilibrio:
- Déficit oficial 2024: 51.300 millones (3,16 % del PIB).
- Cobertura con ingresos propios: solo un 75,5 % del gasto.
- Transferencias del Estado: 43.000 millones en 2024.
- Deuda implícita del sistema: 507 % del PIB.
- Deuda acumulada de la SS: 126.000 millones.
- Inyecciones totales desde 2005: más de 400.000 millones.
La hucha de las pensiones, que llegó a acumular 66.815 millones en 2011, hoy apenas tiene 9.400 millones. Es una hucha vacía, usada como excusa electoral.
Dinámica demográfica: la pirámide invertida
El sistema de reparto descansa sobre un supuesto: que siempre habrá más jóvenes cotizando que mayores jubilados cobrando. En España ya no ocurre:
- Próximos 10 años: 5,3 millones de jubilados nuevos.
- Nuevos trabajadores: solo 1,8 millones.
- Ratio actual: 2,2 cotizantes/pensionista.
- Ratio en los 80: 4,2.
La población envejece, la natalidad se desploma y la inmigración no compensa en productividad ni en salarios. El sistema es, demográficamente, insostenible.
El profesor Xavier Barraycoa lo ha descrito como “suicidio demográfico”: un país que se niega a reproducirse y que pretende financiar a sus mayores con deuda perpetua.
El espejismo del IPC
Desde 2023, las pensiones se revalorizan automáticamente con el IPC real. Eso supone un gasto añadido de 3.000 millones de euros al mes en 2024.
La indexación es una trampa política: los jubilados aplauden, pero la factura crece como bola de nieve. Cada subida de precios arrastra una subida de gasto estructural en pensiones, imposible de revertir.
Qué dicen los organismos
- Tribunal de Cuentas (2019): advirtió del problema estructural de financiación.
- AIReF: mantener la indexación al IPC exige aumentar ingresos en varios puntos de PIB.
- OCDE: España tiene una de las tasas de reemplazo más altas de Europa, insostenible.
- Banco de España: ha alertado de la vulnerabilidad del país ante una subida de tipos o un shock financiero.
Consecuencias inmediatas
- Más deuda y más intereses: el Tesoro emite a ritmo récord en un contexto de tipos altos.
- Hipoteca intergeneracional: los jóvenes pagan más y recibirán menos.
- Recortes inevitables: retraso en edad de jubilación, reducción de la tasa de sustitución, fórmulas mixtas de capitalización.
- Riesgo de crisis de deuda soberana: como en 2012, pero con mayor vulnerabilidad.
Conclusión: un fraude piramidal legalizado
España ha convertido su sistema de pensiones en un Ponzi oficial:
- No ahorra: gasta al día.
- No garantiza: promete a crédito.
- No redistribuye: traslada la ruina a los jóvenes.
Madoff fue condenado a 150 años de cárcel. El Estado español, en cambio, gestiona su pirámide con el BOE en la mano, el aplauso de los medios y la complicidad de los votantes.
Pero la verdad es incontestable:
- La deuda supera los dos billones.
- La Seguridad Social está quebrada.
- El relevo generacional no existe.
Y desde octubre de 2025, cada pensionista cobra con la tarjeta de crédito del Estado. Una estafa piramidal, sí, pero bendecida por la ley.
Bibliografía comentada (selección)
- Banco de España (2025). Boletín Estadístico.
Fuente principal para la cifra récord de deuda pública (2,05 billones).
- Eurostat (2025). Government Finance Statistics.
Confirma el ratio deuda/PIB por encima del 100 %.
- AIReF (2024). Informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Advierte del riesgo insostenible de la indexación al IPC y del déficit estructural.
- Tribunal de Cuentas (2019). Informe de fiscalización de la Seguridad Social.
Primera alerta oficial sobre la inviabilidad financiera del sistema.
- OCDE (2023). Pensions at a Glance.
Señala que España tiene una de las tasas de reemplazo más altas de la UE, muy por encima de la media.
- Xavier Barraycoa (2019). El suicidio demográfico de Occidente.
Analiza la implosión demográfica y la imposibilidad de recambio generacional.
- Hans-Hermann Hoppe (2001). Democracy: The God That Failed.
Crítica a la lógica cortoplacista de la democracia y su tendencia al expolio intergeneracional.
- José Ramón Riera (2025).
Economista independiente que denuncia como “barbaridad” el discurso oficial de que “la deuda baja”.