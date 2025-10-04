José Manuel García Albarrán: «Flotilla de la libertad… o la manipulación con fines políticos de una guerra provocada»

Desde hace más de 3 meses los noticiarios nos informan, o desinforman como se quiera ver y según enfoque político que le quieran dar, sobre unas docenas de barcos de todo tipo que bajo el paraguas o excusa de una ‘causa humanitaria’ han ido partiendo hacia las costas de Gaza con el beneplácito de nuestro gobierno y jaleados por la izquierda y ultra izquierda política, que con el argumento de llevar ayuda a los gazatíes pretendían, a sabiendas de que esto era imposible, arribar a la franja de Gaza en donde al parecer no existen ni puertos para recalar, por lo que haría imposible cualquier desembarco de material.

Pero el principal problema o el más serio inconveniente no era sólo el geográfico, porque ya estaban advertidos por activa -Gobierno de Israel- y por pasiva -otros Gobiernos implicados- que no les iban a permitir entrar en una zona con exclusión implícita de las aguas jurisdiccionales según los límites fijados por el Gobierno israelí como ‘zona de guerra’ y la prohibición de acercarse por mar a la franja de Gaza.

No obstante, como si de una excursión marítima ‘pseudo festiva y variopinta’ se tratara, unas docenas de barcos con banderas palestinas y diversos eslóganes multicolores pintados en los cascos de los barcos, partieron capitaneados por diversos personajes conocidos y activistas de extrema izquierda, además de simpatizantes del Gobierno Palestino gobernado por Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica. Organización política y paramilitar palestina sunita que se declara yihadista, nacionalista e islamista) todo ello desoyendo los sensatos consejos de varios de sus países de origen sobre la imposibilidad de llegar a las aguas jurisdiccionales marcadas por el Gobierno israelí y zarpando a sabiendas que su misión no podría culminar con éxito y que estaba expuesta a riesgos físicos y/o jurídicos para las personas.

Dadas las características e implicaciones políticas de los componentes de esta flotilla (Global Sumud) el Gobierno de Israel la ha dado en llamar la “Flotilla de Hamas”.

Como una muestra exigua de algunos componentes de la citada flotilla se han publicado los siguientes…

*Greta Thunberg: Radical izquierdista sueca reconocida por su lucha contra el cambio climático y por la justicia ambiental.

*Thiago Ávila: Vinculado con los terroristas de Hezbolá. Miembro del comité directivo de la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau. Estuvo en el funeral de -Hasan Nasrallah- líder de Hezbolá en Beirut (febrero de 2025) a quien elogió en público.

*Saif Abu Kashk: Representante de los terroristas de Hamás en el exterior (Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero) Ha sido recibido en la sede del Congreso por miembros de Sumar y Bildu. Además es el director ejecutivo de Cyber Neptune, una «empresa fachada» con sede en Barcelona cuyo objeto social era inmobiliario y cambió a transporte marítimo de personas con decenas de barcos que ‘supuestamente’ forman parte de la flotilla Sumud.

*Ada Colau: Ex alcaldesa de Barcelona y Activista, próxima a Sumar, uno de los dos partidos del Gobierno actual.

*Hana Alcalde: Influencer.

Niega que el 7 de octubre de 2023 los de Hamás violaran a mujeres israelíes. ¡Sostiene que es “un bulo”!

*Jimena Gonzalez: Diputada trans de Más Madrid. Advirtió en el Pleno de la Asamblea de Madrid «En unos días salgo en la flotilla a Gaza” y que al parecer jaleó las proclamas del grupo terrorista Hamás.

*Wael Nawar. Portavoz de la flotilla de Greta Thunberg y Ada Colau a Gaza. Ha posado en Argelia con Youssef Hamdan quien dirige la operación terrorista de Hamás en el norte de África.

Este es un ejemplo del ‘elenco’ que ‘actúa en este evento político’ con trasfondo falso -por imposible- de ayuda humanitaria.

Pues bien ‘de estos barros saldrán aquellos lodos’

En medio de esta ‘desbandada marítima pseudo festiva’ que navegaba dirección a Gaza el Presidente Sánchez, en una de sus decisiones ‘a bote pronto’ sin duda inducida u obligada por sus socios (Sumar/Podemos) y siguiendo el lema de ‘Juan Palomo’ -Yo me lo guiso y yo me lo como- y sin previa consulta con el Congreso ni el Senado, decide enviar El Furor (P-46) patrullero de altura de la Armada Española -Buque de Acción Marítima- que va equipado con un cañón Oto Melara de 76 mm y dos ametralladoras MK-38 Mod. 2 de 25 mm, complementado por drones de vigilancia M5D y un helicóptero con su helipuerto correspondiente. Su misión, según el Gobierno, era escoltar y rescatar si fuese preciso a los miembros de “la flotilla” pero ‘a distancia’ de la zona marítima de exclusión marcada por la Armada israelí.

¿Con permiso de quién han expuesto a este buque de guerra y a sus tripulantes a entrar en una zona peligrosa?

Exactamente, además de para contentar a la vicepresidenta de Sumar y afines… ¿Para qué han ido y para qué siguen allí?

¿Quien paga ‘esta fiesta’ de 20.000 euros al día que cuesta mantener el “Furor”P-46”allí? o si lo prefieren ¿El Millón de euros que va a costar el caprichito hasta su vuelta?

En fin… no deja de ser chocante que un alto tanto por ciento de los tripulantes de “la flotilla” han exhibido y proclamado su odio a lo militar reiteradamente (v. gr.: Ada Colau siendo alcaldesa de Barcelona en 2019 prohibió que el Ejército participase en el Salón de la Enseñanza de la Ciudad Condal)

Pero ahora ha sido una de las voces que pedía protección por la Armada. Al parecer el barco en el que viajaba iba vacío sin ningún tipo de material de ayuda humanitaria. ¿?

¡Hipocresía pura Sra. Colau!

Ayer, se terminó ’la excursión’ y patrulleros de ejército israelí interceptaron a la totalidad de los barcos integrantes de la flotilla con ‘medios expeditivos’ (cañones de agua, sonidos aturdidores y haces de luz) hundieron, previa evacuación, algunos barcos y detuvieron a sus ocupantes trasladándolos en un barco de la Armada a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel. Según comunican, desde allí pueden ser deportados a sus respectivos países previa filiación.

Todo una ‘película’ para tener entretenidos a los ciudadanos y desviar la atención una vez más a modo de “cortina de humo” para intentar que no hablemos o que pasen desapercibidos los casos graves de corrupción que envuelven a la totalidad de este gobierno “progresista”presidido por Sánchez, quien prometió que venía a limpiar el País de lo que ahora ellos están metidos hasta el cuello… ¡Corrupción, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y enchufismo a gogó!

Suerte a todos…los que se la merezcan.