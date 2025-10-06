Carlos Uriarte Sánchez: «La seguridad europea a debate en Copenhague en el marco de la Unión Europea y la Comunidad Política Europea»

En el segundo semestre de este año (del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025), Dinamarca ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, bajo el lema: “Una Europa fuerte en un mundo cambiante”. La presidencia danesa trabajará por una Unión Europea que debe asumir una mayor responsabilidad ante su propia seguridad frente a un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre, el aumento de los conflictos y la competencia global. En este sentido, la Unión Europea debe defender el orden jurídico internacional basado en reglas y su autonomía estratégica con determinación. Esta presidencia tendrá como objetivo fortalecer la capacidad de actuación en este ámbito aparte de prioridades en política económica, estabilidad económica y cohesión social.

El 1 de octubre se celebró en Copenhague una cumbre informal del Consejo Europeo, donde se trataron cómo reforzar las capacidades defensivas comunitarias: más vigilancia en el flanco oriental europeo, desarrollar un sistema antidrones para detectar con rapidez, interceptar y neutralizar estas amenazas (el denominado muro europeo de drones), así como establecer una hoja de ruta de rearme. Se discutió de la principal amenaza actual a la que se enfrenta la Unión, es decir, una Rusia cada vez más provocadora. Por tanto, se conversó sobre la importancia de crear un espíritu europeo en el ámbito de la defensa, la necesidad de tener reuniones más frecuentes sobre estos temas de ministros europeos y que la defensa tenga un mayor peso en las cumbres. El apoyo a Ucrania, su camino a la adhesión y una la necesaria financiación cuenta con el consenso de los distintos Estados. Así mismo, se está negociando un nuevo paquete de sanciones a Rusia sobre ingresos procedentes de los bancos, las criptomonedas, la flota clandestina y el petróleo.

Así mismo, el 2 de octubre se celebró en la capital danesa la VII Reunión de la Comunidad Política Europea, que es una plataforma de diálogo político y foro de coordinación, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno europeos para tratar temas de seguridad, energía, migración y conectividad. La primera reunión se celebró en Praga en octubre de 2022, la segunda en Bulboaca (Moldavia), la tercera el 5 de octubre de 2023 en Granada, la cuarta en Blenheim Palace (Reino Unido), la quinta el 7 de noviembre en el Puskas Arena de Budapest (Hungría), y el 2 de octubre en Copenhague. En la misma participan, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Islandia, Noruega, Andorra, San Marino, Lichtestein, Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía, Ucrania, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, así como delegaciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OTAN y la OSCE. Las próximas reuniones de la Comunidad Política Europea tendrán lugar en Armenia e Irlanda.

Los temas tratados en Copenhague podríamos resumirlos en un debate y análisis de la situación de la seguridad en nuestro continente tanto de amenazas a la seguridad tradicionales como híbridas, así como retos de seguridad económica y migración.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, intervino en una mesa redonda sobre “Seguridad y resiliencia: amenazas tradicionales y nuevas”. En la misma, fueron constatados los crecientes desafíos actuales, a saber: la desinformación (como la interferencia rusa en las elecciones al parlamento moldavo celebradas el pasado 28 de septiembre), la emergencia climática (donde se abordó la importancia de reforzar los mecanismos de emergencia y recuperación europeos). El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió una postura más agresiva respecto a Rusia, que fue compartida por varios líderes europeos, como respuesta a los diferentes actos de sabotaje, ciberataques, incidentes con drones y frente al incumplimiento de las sanciones a Rusia como consecuencia de su agresión a Ucrania. El presidente francés también se refirió a la flota fantasma rusa como un objetivo legítimo para reducir las capacidades de la Federación rusa. Por otro lado, el primer ministro británico Keir Starmer, defendió una mayor presión económica a Rusia aprobando más sanciones en el ámbito de la energía y contra la flota fantasma. La primera ministra danesa, y anfitriona de la conferencia, Mette Frederiksen defendió fortalecer la Europa común y expresó que Rusia no pararía su agresión a Ucrania ni su guerra híbrida contra Europa hasta que se viera obligada. Tanto el presidente francés como el primer ministro polaco, Donald Tusk, defendieron el derribar drones en el espacio aéreo europeo. Así mismo, el primer ministro Tusk argumentó que la ventaja que tiene Rusia sobre Europa es su mentalidad, pero, recordó que la Comunidad Política Europea posee mayor poder económico y población. Por último, el presidente ucraniano Volodomir Zelenski hizo un llamado a la acción conjunta para garantizar la seguridad de manera real y a detener los vínculos con Rusia, por ejemplo, cortando la importación de energía rusa ejerciendo presión con estas declaraciones a países como Hungría y Eslovaquia. Destacar también la participación del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, quien expresó su intención de estrechar los lazos con la Unión Europea.

En conclusión, tanto en las reuniones celebradas en el Consejo Europeo informal de la UE como en la conferencia de la Comunidad Política Europea se abordaron y discutieron temas fundamentales para la seguridad europea, y aunque, la segunda no es una organización formal sino un foro de discusión y concertación, puede ser un germen de una futura organización con vocación de permanencia en una nueva futura arquitectura de seguridad europea que surja después del fin de la guerra en Ucrania ya que, es una plataforma que permite un liderazgo de la Unión Europea en la misma en cooperación y coordinación con otros países que todavía no son miembros de la misma como los países candidatos a la adhesión como los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia, así como otros Estados como Armenia y Azerbaiyán, y otros, importantes como el Reino Unido, Noruega, Islandia y Suiza. Sólo juntos somos más.