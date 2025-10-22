Sebastián Urbina: «Relativo y no relativo»

En el Reino Unido los vehículos se conducen por la izquierda. ¿De dónde procede esta práctica? Parece que se remonta a la Edad Media. En este período, los caballeros y guerreros preferían montar a caballo por la izquierda, lo que les permitía mantener su mano derecha libre para saludar, o desenfundar su espada si era necesario.

En el Continente europeo, la mayoría de vehículos se conducen por la derecha. No parece plantear ningún problema. Las cosas son relativas.

Supongamos que alguien dice: ‘Ya sé que en el Reino Unido se conduce por la izquierda y en el Continente europeo se conduce más por la derecha, pero ¿qué es lo realmente correcto?

La mayoría de las personas diría que no hay una conducción correcta frente a otra que sea incorrecta. Las dos son correctas. Esta pregunta no tiene sentido.

Ahora hablemos de relaciones familiares.

‘En el capítulo del Corán dedicado a las mujeres, se afirma de modo expreso la obediencia de la esposa al marido -por expresa voluntad de Alá- y el derecho del esposo a golpear a su mujer. La interpretación común de los juristas islámicos ha establecido tres grados de castigo: la exhortación con palabras, la privación de sexo conyugal y los golpes corporales’. (ABC/15/11/2013.)

La pregunta es si las personas que consideraron que conducir por la izquierda es igual de correcto que conducir por la derecha, aplicarían el mismo criterio. O sea. No hay un comportamiento correcto frente a otro incorrecto. Son relativos.

Esto plantea el problema de si las diferencias culturales deben entenderse como una riqueza, o si hay aspectos que no son una riqueza. ¿Por qué? Porque a veces, hay comportamientos correctos y comportamientos incorrectos, y se rompe con la idea de que ‘todo es relativo’.

¿Cuándo quebraría la idea de que ‘todo es relativo’?

Supongamos que, en España, se organiza una consulta a toda la población. Se le pregunta: ¿Está justificado que- en ciertos casos- el marido pueda golpear a su mujer?

Supongamos que una amplia mayoría dice que está justificado.

¿Significa que si la mayoría, en España, dice que está justificado que el marido pueda- en ciertas circunstancias- golpear a su mujer, quedaría justificado?

Este camino conduce a validar, como justificado, todo lo que tenga el respaldo de la mayoría. ¿Es correcto? No. Hay cosas que deben estar al margen de las votaciones.

Uno de los juristas más importantes del siglo XX, Herbert Hart, formuló el llamado ‘contenido mínimo de derecho natural’. ¿A qué se refiere?

Hay ciertos aspectos que serían necesarios para la existencia de cualquier sociedad civilizada. Por ejemplo, la prohibición de la violencia, el robo, el fraude, el cumplimiento de las promesas/contratos…

¿Deberíamos votar si todas las personas tienen dignidad por el hecho de ser personas? ¿O es algo exclusivo de algunas personas o grupos? Recuerden que el ‘puto amo’ dijo que los socialistas estaban en el lado bueno de la Historia. Imagino que, también, los socios de Sánchez, Puigdemont y Otegi.

¿Qué fines se persiguen con una regulación, u otra? Si todo es relativo, no tiene sentido valorar los fines de las distintas regulaciones. Los fines del comunismo, nazismo y fascismo (doctrinas totalitarias) serían igual de respetables que los fines de la democracia. Aclaremos que el ‘sanchismo’, no es democracia.

Si una sociedad no tiene claro que el totalitarismo es malo (fascismo, nazismo, comunismo y asimilados), es que ya está, moral y políticamente, enferma.

Recordemos los casos de Tito Berni, Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Fiscal General, Tribunal Constitucional, señora, hermano, etcétera… Que un político encogido como Alberto, se haya referido a estos pestilentes acontecimientos de la ‘fontanería socialista’ como ‘mafia pura’, es que es una auténtica bomba. Por eso es vergonzoso pactar con ellos. Y votarles. ‘Nuestra’ izquierda destaca por la mentira, la corrupción, el resentimiento y la violencia ‘buena’, que es la suya. Parecía controlada, pero Pablo Iglesias propone un golpe de Estado a Sánchez, y éste no lo ha rechazado públicamente.

Una sociedad del ‘todo es relativo, tío’, (excepto el socialismo, la verdad verdadera situada en el lado bueno de la Historia), camina a una grave degradación, moral, política, social y económica. Por eso es un fracaso la descafeinada oposición de Alberto, que vota- en Bruselas- el 80% de las veces, con los socialistas.

Iglesias ofrece al PSOE un pacto totalitario para «reventar a la derecha» y purgar a jueces y periodistas. (OkDiario).

O sea, un golpe de Estado violento, en la mejor tradición comunista. ¿Bastará ‘gestión y moderación’? Pablo Iglesias es comunista (un antidemócrata) y Sánchez, un amoral capaz de todo para seguir en el sillón. El comunismo y el nazismo son las dos doctrinas más criminales del siglo XX. Según Resolución del Parlamento europeo, de septiembre de 2019.

¿De verdad quiere ser cómplice de la primera dictadura chavista de Europa?