  • ESP
    España América
Opinión Columnistas

Reseña de «El Catolicismo falsificado»: testamento intelectual del filósofo argentino Patricio Shaw

Patricio Shaw / El Catolicismo falsificado
Patricio Shaw / El Catolicismo falsificado
Archivado en: Columnistas | Libros

Más información

Patricio Shaw

Elogiando al filólogo don Patricio Shaw

Tras su regreso el año pasado a la Argentina (previa estadía larga en España), el filósofo y teólogo católico Patricio Shaw Mihanovich (Buenos Aires, 1961) presenta su testamento intelectual, suerte de suma teológica para el siglo XXI.

Shaw, quien estudió Griego, Latín, Filosofía e Historia en la Universidad de Malta, también domina trece idiomas y tiene rudimentos sobre otros siete; el autor ha descollado como traductor y filólogo, traduciendo del maltés las obras inéditas del prelado Monseñor Luis Vella (La Hostia interlocutora; publicado por SND Editores), entre otros trabajos esenciales, como el más reciente Bugnini contra Pío XII: la infiltración preconciliar (publicado a comienzos de este año por el sello Letras inquietas).

Ahora aparece su obra más dilatada e importante en lo cualitativo, El Catolicismo falsificado, en cuyas casi 700 páginas se reúnen y condensan los mejores logros de su producción ensayística. Este trabajo de más de tres décadas ratifica al argentino como uno de los intelectos vivos más prominentes de nuestro tiempo, una especie de “dinamo contra el error”. Por todo ello, Shaw ha tenido que luchar frente a las poderosas estructuras de poder académicas, totalmente vendidas al neomodernismo “católico”.

EL CATOLICISMO FALSIFICADO
EL CATOLICISMO FALSIFICADO
33,99 EUR Amazon Prime
Comprar en Amazon

El P. Ramiro Ribas, sacerdote católico y firmante del prólogo, ha descrito el esfuerzo de Shaw frente a la barbarie herética en estos términos: “Entre esos pocos héroes que se opusieron ferozmente a la barbarie está el erudito, preclaro y valiente pensador Patricio Shaw. Este argentino de pro, durante ya muchos años ha utilizado su gran inteligencia y su ingente esfuerzo en tratar de poner diques y barreras a la mentira sistemática que lo llena absolutamente todo. Patricio Shaw, con sus brillantes escritos, ante la profunda noche reinante, ha encendido llamas que indican a quien en verdad busca la verdad, el único camino a seguir: la Tradición bimilenaria de la Iglesia Católica”.

Deseamos a don Patricio Shaw un largo y merecido descanso tras esta ingente y escasamente reconocida labor de décadas de estudio.

Ficha técnica del libro

  • Editorial: ‎Maset Clot Editores
  • Idioma: ‎ español
  • Longitud de impresión: ‎ 652 páginas
  • ISBN-13: ‎ 979-8270-977-92-4
  • Peso: ‎ 1,27 kg
  • Dimensiones: ‎ 16.99 x 24.41 cm
  • Libro disponible en Amazon: El Catolicismo falsificado

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]