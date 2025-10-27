José Manuel García Albarrán: «Los españoles… ¿tienen la pituitaria olfativa atrofiada?»

Permítanme, aún a costa de poder herir inteligencias más instruidas y sensibles que informe a unos o bien recuerde a otros, al objeto de aclarar el título de éste artículo, que es y para qué sirve ‘la pituitaria olfativa’.

A nivel nasal, es un tejido mucoso que recubre las fosas nasales y se dividide en dos zonas:

*Pituitaria roja: Sirve para calentar, humedecer y limpiar el aire que respiramos debido a su rica vascularización.

*Pituitaria amarilla: Contiene los receptores olfatorios y es la responsable del ‘sentido del olfato’.

Es decir que nuestra capacidad de reconocer y percibir olores en su más diversa variedad se debe a este ‘órgano’ que junto al bulbo olfatorio y al nervio olfatorio constituyen el sentido del olfato.

Por diversas alteraciones, que no vienen al caso, podemos llegar a tener una ‘anosmia’ es decir, una ‘pérdida completa del sentido del olfato’.

Pues bien queridos lectores, pido perdón por esta introducción anatomofisiológica del sistema olfatorio, pero es quien me inspiró este artículo y ahora corresponde explicar el ‘por qué’ del título que le asigné…

<<Los españoles… ¿tienen la pituitaria olfativa atrofiada?>>

Ya hace tiempo, pero con más frecuencia últimamente, que no nos levantamos ni un solo día sin conocer un nuevo escándalo de corrupción que salpique directamente al partido del gobierno -PSOE- a los miembros del gobierno, a sus familiares, a intermediarios/as o a socios/as.

Toda una ‘podredumbre’ de la que emana un insoportable ‘hedor’ que la única manera que puede explicarse aguantarla, por parte de una gran mayoría de los españoles, es por tener una ‘anosmia’ por ‘atrofia de la pituitaria’.

El hedor u olor penetrante desagradable y nauseabundo, a menudo asociado con la descomposición de la materia orgánica, correspondería en este caso a la ‘descomposición’ de la honradez, de la verdad, del decoro y de la ética política.

Extrapolando estos términos a la política actual y en particular a nuestros gobernantes, sus socios, adláteres y palmeros en general, hace falta tener un pueblo anósmico, hipnotizado, acomodado y me atrevería a decir ‘narcotizado’ para que puedan subsistir año tras año, mes tras mes y día tras día engañando, incumpliendo las promesas, prevaricando, difamando y malversando el dinero del erario público, es decir, nuestro dinero.

Solamente se escuchan voces discordantes criticando en ‘petit comité’, en núcleos familiares, en grupos de amigos, tertulias en bares, trabajo… pero ni una sola manifestación de protesta multitudinaria, ni una sola huelga general, ni un acuerdo conjunto de los partidos de la derecha -desaprovechando los casi 12 millones de votantes del 2023- para hacerles ver el gran descontento que existe con su cacareada ‘política progresista’.

Si esto ocurriese con ellos en la oposición (socialistas, comunistas, ultra izquierda, secesionistas) con un hedor político semejante al actual, las calles estarían tomadas por ‘hordas incendiarias’ que no pararían hasta provocar la caída del gobierno, aunque hubiese sido legalmente establecido por mayoría en las Elecciones Generales.

Y es que históricamente el poder de convocatoria y de actuación callejera violenta de la izquierda ha ganado por goleada al de la derecha. Ejemplos claros y palpables nos dejaron personajes de ideología social-comunista en años, meses y días previos a la Guerra Civil. Para ello sirvan como ejemplo las siguientes opiniones de destacados políticos e intelectuales de la época…

*Largo Caballero: “La transformación total de la sociedad no se hará por medio de reformas sino con la violencia revolucionaria”

“La democracia no es un fin sino un medio para ir hacia la revolución socialista”.

*Indalecio Prieto: “La democracia es un estorbo, lo que España necesita es la dictadura del proletariado”.

*Margarita Neiken: “Las derechas no pueden llegar al poder, aunque lo obtengan por medio de las urnas”.

*Clara Campoamor: “Las elecciones no nos interesan si no las ganamos”

Y por si fuera poco en 1934 (dos años antes de estallar la guerra civil) el periódico -El Socialista- publicó este titular: “Si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos”.

Finalizando este exiguo ejemplo de despropósitos y amenazas…

*Dolores Ibarruri “La Pasionaria”militante comunista, refiriéndose a Calvo Sotelo tras un discurso político de este dijo: “Este hombre ha hablado por última vez” … y fue asesinado la madrugada del 13 de julio de 1936 por el socialista Luis Cuenca Estevas con dos tiros en la nuca. Tras este clima creado por unos y por los otros estalló la Guerra Civil tan solo cinco días más tarde (18 julio de 1936)

Es deplorable que los sindicatos mayoritarios de izquierda, UGT y CCOO (PSOE/PCE en su origen) lleven sin movilizarse años a pesar del nauseabundo clima político, con la inasumible subida de impuestos, de los alquileres de la vivienda, de los alimentos, de los combustibles y un largo etcétera que suponen un incremento global de un 32%.

¿A cambio de que?

¿Piensan que la única solución es limitar la jornada laboral?

Pues no señores, no creo que esta sea la solución, ya que no consiste en trabajar y producir menos sino en cobrar de acuerdo con la subida de precios y producir más, porque ningún país ha salido de la crisis trabajando menos y por tanto produciendo menos.

Hacen falta gobiernos con menos ministros, menos cargos públicos, menos coches oficiales, menos viajes de políticos en clase ‘business’, menos viajes a Europa para ‘nada’, menos subvenciones a cambio de nada, más mano dura con la ocupación -23.000 pisos los venden ocupados a bajo precio- mas de 40.000 personas viven en la calle, miles de jóvenes graduados son mileuristas sin poder emanciparse por encima de los 30 años y gente que ‘vive’ del ‘paro intermitente’ por estar dentro de esa nueva figura creada por este gobierno de ‘fijos discontinuos’ que sirven para ‘falsear’ las estadísticas del paro.

Sí… estimados compatriotas su ‘anosmia’ e ‘inacción’ roza con la complicidad y si esto va a peor les impedirá echarle la culpa a ‘los otros’.

Permítanme finalizar con una frase atribuida a Desmont Tutú: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, te has puesto del lado del opresor”.

Suerte a todos… los que se la merezcan.