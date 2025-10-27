Rafael López Charques: «Se les estrecha el cerco»

SI, y ellos lo saben muy bien, al igual que lo sabemos los ciudadanos de a pie. La situación está llegando al límite por todos los lados.

A la mayor parte de nuestros políticos deberíamos cambiarles ese nombre por el de embaucadores o cuentistas, porque es lo que son. Es difícil encontrar en nuestra historia una época con dirigentes con tan bajo nivel. Estamos al borde del precipicio, pero ellos contentos. Pasan la mayor parte de su tiempo peleándose entre ellos, y nosotros, el pueblo, como si no existiésemos.

Indudablemente lo que está pasando lo intuyen, pero es tal su soberbia que se consideran por encima del bien y del mal. Dan a entender que su lema es “primero yo, antes yo, después yo”

Es tal su ceguera que no se percatan de que los ciudadanos estamos cada vez más hartos de sus historias, por lo que la situación pude acabar mal, y no seremos nosotros los responsables, aunque desde luego nos echarán la culpa y sufriremos las consecuencias.

Hay más de una figura importante del gobierno rozando el entrar en prisión. Es más, nos extraña que no estén en ella, creemos que se han librado, por lo de ahora, de milagro.

Aprovechamos la ocasión para advertir a “cum fraude”. Suponemos que se habrá enterado de lo que le ha pasado a un ex presidente francés. Pues que él se ande con mucho ojo, En el posible caso de que a él le pase los mismo, por lo que parece no está exento de ello. Lo sentiríamos, pues ya podría presumir de ser el primer dirigente de un país de nuestro entorno que entra en la cárcel, hecho que seguramente le afectaría muchísimo, no ser el primero en algo.

Últimamente está habiendo muchos comentarios sobre lo que hará “cum fraude”. Unos opinan que lo forzarán a dimitir, incluso gente de su propio partido; otros que adelantará las elecciones; hay opiniones para todos los gustos. Nosotros creemos, y nos gustaría equivocarnos, que agotará todo su mandato actual, pues su ego no le permite tomar otra decisión.

Esta postura perjudica al ciudadano, aunque ya estamos acostumbrados a ello. Por de pronto, el gran patriota huido con el rabo entre las piernas a Bélgica, ya ha convocado a la ejecutiva de su partido. Objetivo, presionar a nuestra primera figura para sacarle todo lo que se le antoje, bajo la amenaza de perder su puesto. ¿Qué pasará? No es difícil saberlo.

“Cum fraude” cederá a todo lo que le pidan a costa de España para poder seguir en su sillón. ¿Quiénes pagaremos las consecuencias? Nosotros, no lo duden. Desde aquí volvemos a advertir al citado, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que se tiente con lo que hace. Todo tiene un límite y llegado a él es imposible retroceder, solo queda aguantar con las consecuencias. Si esto ocurre, que no se queje, avisado está.

Queridos compatriotas, nuestros dirigentes están demostrando alguna de sus virtudes, como son su ignorancia y ceguera. Las tienen hasta tal límite que les impiden darse cuenta de lo que dijimos al principio, el cerco se les está estrechando.

¿Qué harán cuando estén con el agua al cuello? Suponemos que tratarán de huir. Ello explicaría las buenas relaciones personales que tienen con algunos dirigentes extranjeros que no tienen un comportamiento democrático ni decente.

Pensando mal, lo reconocemos, siempre nos hemos preguntado la razón, o más claramente, a cambio de que, o para que, “cum fraude” tiene lo que al parecer es una espléndida mansión en el reino alauita.

La historia desvelará incógnitas.