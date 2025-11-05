Sebastián Urbina: «Violencia buena, violencia mala»

Irene Montero defiende la violencia que impidió el acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra. El alcalde de Pamplona equipara a Vito Quiles con los violentos: «Hay quien provoca y quien cae en la provocación» (El Debate)

El alcalde de Pamplona es Joseba Asiron, del partido EH Bildu. Irene Montero, fue ministra de Igualdad, nombrada por el socialista Pedro Sánchez. Es comunista de Podemos.

‘EH Bildu coloca a 15 condenados de ETA en las instituciones y tres serán alcaldes. Dos de ellos tienen delitos de sangre en su historial criminal’. (Libertad Digital)

Recordemos que el presidente Sánchez dijo, en un canal de televisión: ‘Nunca pactaré con Bildu’. Pero no sólo ha pactado. Bildu es socio del socialista Sánchez. ¡Y le votan!

Por su parte, Irene Montero, comunista, orgullosa de serlo, no da importancia a que el comunismo tiene sobre sus espaldas (iba a decir ‘conciencia’, pero no tienen) más de cien millones de muertos. Para constatarlo, sugiero, ‘El libro negro del comunismo’, editado por Stephane Courtois y varios historiadores e investigadores del Centro Nacional de Francia para la Investigación Científica.

Recordemos que el Parlamento Europeo dictó una Resolución, en septiembre de 2019, en la que declaraba que comunismo y nazismo eran las dos doctrinas más criminales del siglo XX.

¿Quién es Vito Quiles? Estudió bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en Elche. Posteriormente, se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Periodismo. Siempre mostró mucho interés por el periodismo y los medios de comunicación.

Importancia de la prensa para la democracia. Actualmente, la mayor parte de las democracias cuentan con alguna protección para la libertad de prensa, ya sea en la constitución o en una ley individual.

En Europa, la libertad de prensa está protegida por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. (Liberties.eu)

¿Por qué, si la prensa es tan importante para la democracia, socialistas, bilduetarras y compañeros de viaje, insultaron y amenazaron a un periodista como Vito Quiles?

El Partido Socialista de Navarra (PSN) contestó de esta forma al mensaje de Quiles a través de la red social X, antes Twitter. «Por suerte, no vas a romper la convivencia que hemos logrado en nuestra tierra». La vicepresidenta del Parlamento navarro, Ainhoa Unzu (PSN), (LibertadDigital)

Resumamos para los fachas que todavía no lo entienden. La prensa es muy importante para la democracia, siempre que sea prensa de izquierdas, que es la prensa buena. En cambio, la prensa de derechas es la prensa mala. Por eso acusaron al periodista Quiles de ‘romper la convivencia’.

Esto no sucede con la prensa de izquierdas, porque nunca rompe la convivencia, sino que hace esfuerzos ímprobos para una sana convivencia. ¿Por qué? Porque es la prensa buena. Cuando buena parte del pueblo se ha trasmutado en plebe, se creen estas cosas. Y la democracia es imposible.

Ahora es fácil entender el tema de la violencia. Como todo progresista sabe, hay violencia buena (la de izquierdas) y violencia mala (la de derechas).

Un ejemplo por si es usted tan ceporro que no lo entiende. Cuando Fidel Castro conquistó el poder en Cuba, ejerció violencia porque los fascistas no querían soltar el poder. La violencia de Fidel era buena, porque era violencia revolucionaria.

En España, lo ha entendido un admirador de Fidel. El comunista Pablo Iglesias. Dijo: ‘PSOE, aquí nos tenéis para reventar a los activos de la derecha (incluyendo jueces y periodistas) y llegar donde sea necesario. Vamos a por ellos de verdad’. (El Mundo).

Ejemplo de violencia buena. Imagino que incluye campos de concentración para la derecha.

Ahora imaginen que Santiago Abascal propone: ‘Alberto, aquí estamos para reventar a la izquierda. Vamos a por ellos de verdad’.

Alberto sería el primero en insultar a Santiago. ¿Qué más pasaría? Se incendiarían las calles. Las criadas mediáticas harían horas extra para llamar ‘fascista’ a Santiago. Se exigiría la inmediata ilegalización de Vox. Etcétera.

¿Por qué las cosas son tan injusta y asquerosamente asimétricas?

Porque la derecha centro centrada lleva 45 años de alternancia, pero nunca de alternativa real a la izquierda. Nada de ‘batalla cultural’. Mejor ‘gestión y moderación’. Ahí están los resultados.

Un gobierno corrupto y traidor: socialistas, comunistas, separatistas, golpistas y filo etarras (antiespañoles todos), dando lecciones de democracia, y el rebaño progresista, aplaudiendo. ¿Con esta chusma se puede construir una democracia?

DANA de Valencia: ‘Sánchez paralizó el despliegue del Ejército preparado para el día siguiente al desastre de la DANA: el JEMAD y el Ministerio de Defensa tenían todo listo la misma noche del 29 de octubre. (Escudo Digital/19/noviembre/2024.)

‘Somos la izquierda’.