Los tiempos están cambiando

De un tiempo a esta parte, la única formación política en España, que crece sin parar, es VOX, siendo líder en el voto joven.

Obviamente, me estoy refiriendo a los partidos grandes, con representación parlamentaria.

Por otro lado, las vacas sagradas del bipartidismo, al servicio de Ursulina Von der Brujer, PP&PSOE, se debaten, ventilador de guano en mano, entre el estancamiento y la baja.

El por qué, se podría entender leyendo el artículo que, bajo el título ¡QUÉ BURROS!, publiqué en 2018, donde vaticinaba lo que iba a pasar si, PP&PSOE, y sus amamantados medios de comunicación, seguían criminalizando al partido de Santiago Abascal.

Hace siete años publique:

«La psicología inversa es una forma manipuladora de conseguir que un individuo haga lo que otro quiere, mediante el sistema de decirle que no lo haga. Esta técnica se basa en la repulsa natural del individuo, hacia todo aquello que se le intente prohibir o imponer.

La táctica de la psicología inversa es universal, pero cuando se aplica a pueblos de carácter como el español, los resultados son espectaculares.

En este orden de cosas quiero decir que hacía años que no veía una campaña publicitaria, tan bien diseñada, estructurada, y orquestada, como el sincronizado ataque que le están haciendo a la formación política VOX.

O bien estamos ante una campaña diseñada por un genio infiltrado, en base a la técnica de la psicología inversa, cuyo único y claro beneficiario es VOX, o bien tan solo se trata de una tarada yihad marxista, violenta y visceral, montada por cuatro fumados con camisetas del “Che”, que desconocen qué es eso de la ´psicología inversa´, y que en su afán por destruir a todos aquellos que se atreven a pensar diferente a ellos, lo único que están consiguiendo es que VOX crezca como la espuma.

Genios o zoquetes, no lo sé, pero, por de pronto, lo cierto es que han conseguido despertar mi curiosidad hacia esa formación y sus líderes, que tan nerviosos ha puesto a la zurdería ultra tramontana».

Como reza la canción, los tiempos están cambiando. Falta hace, y al que le pique, que se rasque.