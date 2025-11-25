Sebastián Urbina: «¿Por qué nos autoengañamos?»

¿Qué es el autoengaño? Es un fenómeno psicológico en el que una persona se convence a sí misma de una realidad falsa, o distorsionada, a menudo para evitar el dolor emocional o la incomodidad de enfrentarse a la verdad.

En palabras de John Elster. El autoengaño es ‘desconocimiento voluntario, una disposición a ignorar lo inconveniente’.

Un ejemplo. Dos amigos hablan de la imposición del catalán, en Cataluña, y de la persecución del español, en diversos ámbitos. Uno de ellos (A) conoce el tema de primera mano. Es profesor de Historia en un instituto de enseñanza secundaria. Ha sufrido y sufre los inconvenientes de ser castellanohablante y de no votar a los catalanistas. Su amigo (B) es un abogado en ejercicio que prefiere no meterse en problemas. Podría repercutir en la buena marcha del bufete. Sin embargo, un buen día acepta leer los libros que su amigo (A) le recomienda.

‘Extranjeros en su país’ de Azahara Larra; ‘Historias ocultadas del nacionalismo catalán’ de Javier Barraycoa; ‘Cataluña Hispana’ de Javier Barrraycoa; ‘Dolça Catalunya (libros libres); ‘Cataluña en España. Historia y mito’ de Gabriel Tortella, José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez y Gloria Quiroga; ‘El privilegio catalán’, de Jesús Lainz.

Transcurridos seis meses, (B) llamó por teléfono a su amigo (A). ¿Te va bien que tomemos un café en el bar de siempre, para hablar de los libros? A eso de las cuatro. OK.

Voy a ser preciso y breve, dijo (B). Mi experiencia profesional y social, y los libros que me recomendaste y que he leído con detenimiento, llevan a una conclusión, igual o muy parecida a la tuya. Las cosas son así de lamentables. Dicho esto, hay un problema. Si digo lo que ahora pienso (consecuencia de las lecturas citadas y mi experiencia vital) tendré problemas en las cenas profesionales y en las cenas de amigos y familiares.

Sabes que Elena, mi mujer, no es partidaria de los enfrentamientos, que han ocurrido, algunas veces. Recuerdo un enfrentamiento que tuviste con mi compañero de bufete, Anselmo. No fue agradable. Además, Anselmo me preguntó, ya en el despacho, si me sentía a gusto con un amigo tan españolista. Resumiendo, Elena quiere que las cenas terminen bien y este tema de la lengua catalana es una bomba.

En conclusión, ¿qué hace (B)? Tiene dos serios problemas. Uno de ellos es el posible enfrentamiento con su mujer, Elena, si toma la decisión de decir lo que piensa. El otro problema es que, entre los clientes del despacho, hay varios importantes empresarios catalanistas. A veces se reúnen, fuera del despacho, para tomar algo y hablar.

Ahí viene al autoengaño. (B) puede- en estas reuniones y similares- decir que todo va bien en el Oasis, y que los que critican a los políticos catalanistas por su política de persecución y marginación de la lengua española, están mintiendo.

Puede añadir, para mostrar que es un miembro fiable de la sociedad catalanista, que estas mentiras y medias verdades de los españolistas, se deben a que odian a Cataluña porque Cataluña es superior en todo.

Después del discurso, (B) tiene que tomarse un buen trago de whisky para calmarse.

El autoengaño consiste en que (B) consiga interiorizar todo esto y no tener que fingir. Convencerse de que es verdad que Cataluña está oprimida por la puta España.

Esto es aplicable a muchísimas cosas. Por ejemplo. ‘Pedro Sánchez es un auténtico demócrata y le votamos porque evita la llegada del fascismo’. No se ría, hay gilipollas que lo tragan.

La condena al Fiscal General, (Sánchez: ‘De quién depende la Fiscalía; pues eso) por el Tribunal Supremo, es- para la chusma totalitaria de izquierdas- ‘asesinato civil’.

Cuanto más se vive con la mentira/autoengaño, más falsos e inauténticos son sus habitantes. La verdad no se impone por sí sola. Necesita personas valientes y honestas que la defiendan.

Una eurodiputada del PSOE (Lina Gálvez) acusa al Supremo de preparar «el terreno para un enfrentamiento civil» (OkDiario)

Si los jueces les dan la razón, hacen justicia. En caso contrario, hacen política. Es la pestilente cloaca socialista.

El rebaño de progreso, aplaude su propia infamia. ‘La exfiscal general Dolores Delgado acude a una concentración en el Supremo que llama a los jueces «terroristas» y «fascistas». (La Razón)

La plebe analfabeta, vota progreso para frenar el fascismo de la derecha.

¿Bastará la ‘gestión y moderación’ para limpiar la pocilga de izquierdas?