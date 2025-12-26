Extremadura: jugando al baile de las sillas musicales y… la guerra por delegación, mientras los extremeños asisten como simples espectadores y algunos aplauden…

Las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2025 han dejado un panorama que confirma lo que muchos sospechaban: en Extremadura, la política sigue siendo un espectáculo de intereses ajenos al pueblo, donde los extremeños importan poco y los dirigentes compiten por sillones y cuotas de poder.

El PP ha perdido cerca de 9.000 votos respecto a 2024; el PSOE ha sufrido un batacazo histórico; los únicos que avanzan son VOX y los comunistas. Sin embargo, ni uno solo ha presentado un programa de gobierno serio que responda a la pobreza estructural, la dependencia administrativa, la despoblación rural o el desempleo crónico.

El Juego de las Sillas Musicales de la política extremeña

Para ilustrar la situación, recurramos al clásico juego infantil convertido en metáfora política: el Juego de las Sillas Musicales, donde los participantes bailan alrededor de un círculo de sillas mientras suena la música. Cuando la música se detiene, deben sentarse; quien no encuentra silla queda eliminado. En cada ronda se quita una silla hasta que solo queda un jugador en la última. Velocidad, reacción y estrategia determinan quién sobrevive.



Para los que nunca hayan jugado, explicamos a continuación cómo se juega:

Preparación: Sillas en círculo, una menos que el número de jugadores. Música y baile: Los participantes caminan o bailan mientras suena la música. ¡A sentarse!: Cuando la música se detiene, todos deben buscar un asiento. Eliminación: Quien no logre sentarse queda eliminado. Reducción: Se retira una silla y se repite hasta que solo queda un jugador.

En Extremadura, los partidos políticos parecen jugar esta versión grotesca: Feijoo, Guardiola, VOX y el PSOE bailan alrededor de los sillones, evaluando alianzas, tanteando pactos y calculando quién se queda con cada consejería. Cuando la “música” se detiene, los que no logran asegurarse un asiento quedan eliminados, mientras los ciudadanos extremeños permanecen fuera del círculo, observando impotentes.



Ejemplo extremo: Vox y el PP

VOX ha marcado una «línea roja»: la presidencia de la Asamblea, recordando que en 2023 el PP entregó ese sillón al PSOE. Con 11 escaños, más del doble que hace dos años, VOX busca asegurarse un asiento que legitime institucionalmente su fuerza y evite bloqueos similares a los sufridos anteriormente.

El PP, con recelos históricos, mantiene promesas de diálogo mientras la negociación se demora, posiblemente hasta después del 8 de febrero, cuando las elecciones en Aragón redefinan el tablero político. María Guardiola condiciona cualquier pacto con VOX a un “compromiso de seriedad”, mientras Vox insiste en defender a sus votantes y señalar culpables, no en ceder sillones por simple conveniencia.



La guerra por delegación

Detrás de este “baile” se esconde algo aún más grave: una guerra por delegación, donde Extremadura sirve de escenario para maniobras políticas que no tienen nada que ver con los intereses reales de sus ciudadanos. Lo que estaba en juego no eran las soluciones para los extremeños, sino la influencia sobre pactos nacionales y regionales, la negociación de cuotas de poder y la construcción de precedentes que beneficien a partidos fuera de la región. Mientras tanto, los problemas estructurales —desempleo, despoblación rural, dependencia de subsidios, pobreza crónica— siguen sin abordarse.



¿Quién dirige la música?

La pregunta del millón es: ¿quién marca el compás? ¿Quién decide cuándo suena y se detiene la música, quién retira las sillas y quién determina qué sillones son estratégicos? En Extremadura, como en muchos otros escenarios políticos, existe un director de orquesta invisible: intereses externos, agendas nacionales y cálculos partidistas que condicionan los tiempos y la distribución de sillones, mientras los extremeños quedan relegados a espectadores.



Conclusión

Extremadura no necesita victorias electorales parciales ni titulares mediáticos. Necesita diagnósticos realistas, programas serios, medidas concretas y liderazgo comprometido. Mientras los partidos sigan jugando a las sillas musicales bajo la batuta de intereses que no son los de los ciudadanos, Extremadura seguirá atrapada en la postración y los extremeños continuarán siendo los grandes olvidados, testigos impotentes de un juego donde lo único que se reparte son sillones, no soluciones.