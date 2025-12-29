Familia, villancicos y nacimientos

En Navidad cada uno hace planes según gustos, condicionantes y entornos. Este Paseante en Cortes lo dedica a la familia (esposa, cuatro hijos y nueve nietos), a escuchar villancicos en iglesias y centros culturales, y a admirar los Nacimientos que instalan parroquias e instituciones públicas. Disfrute que se acrecienta con la prole.

Este año el distrito de Chamberí se ha llenado de música, luz y esperanza con la celebración del Ciclo de Corales Navideñas, una propuesta cultural que une tradición, comunidad y espiritualidad en algunas de las iglesias más emblemáticas del distrito y en el Centro Cultural Galileo, protagonizada por coros de profesionales y aficionados, algunos de voces blancas de tesitura aguda y timbre claro y puro. Así, el 2 de diciembre, en la Iglesia Parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Glorieta del Pintor Sorolla, 2) el Coro Femenino Piacevole interpretó un amplio repertorio de villancicos españoles, europeos, africanos e hispanoamericanos que atronaron el templo de aplausos y vivas. Y con igual éxito de público de todas las clases sociales, razas y edades, y un programa variado e internacional, se celebraron conciertos el 4 de diciembre en la Parroquia de Nuestra señora del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 14), a cargo de la Coral Exaudi Vitae; el 10 de diciembre, en la parroquia de San Cristóbal y San Rafael (Bravo Murillo, 39), con el Coro Noialtre; el 12 de diciembre, en la Parroquia de Santa Rita (Gaztambide, 75), con la Escolanía de El Escorial; el 13 de diciembre, en la Iglesia San José de la Montaña (Fernández de la Hoz, 16), con el Coro Maristas Chamberí; el 15 de diciembre, en el Auditorio del Centro Cultural Galileo, con el Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; el 17 de diciembre, en la Parroquia San Cristóbal y San Rafael (Bravo Murillo, 39), con el Coro Rivas Góspel Voice; el 18 de diciembre, en el Convento Siervas de María (Plaza de Chamberí, 7), con la Coral de San Agustín; el 19 de diciembre, en la Parroquia Santo Niño de Cebú (Lucio del Valle, 4), con la Coral Prima Voce Infantil-Juvenil; el 20 de diciembre, en la Parroquia Santa Rita (Gaztambide, 75), con el Coro Tutto Voce; el 21 de diciembre, en la Parroquia San Juan de la Cruz (Plaza de San Juan de la Cruz, 2), con la Coral Veredas, y en la Parroquia San Cristóbal y San Rafael (Bravo Murillo, 39), con el Coro Villar del Olmo: el 22 de diciembre, en el Auditorio del Centro Cultural Galileo, con el Coro de Actores; el 27 de diciembre, en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles (Bravo Murillo, 93), con el Coro Mujeres Iris de Coslada; mañana, lunes 29, en el Convento Siervas de María (Plaza de Chamberí, 7), con el Conjunto Vocal Admanum, y el 2 de enero, en la Parroquia San Ricardo (Gaztambide, 22), el Coro Rivas Góspel Voice cerrará este ciclo navideño chamberilero de 2025 que tantos sabores ha despertado y recuerdos dejará.

Los Nacimientos han sido coprotagonistas de estas Navidades musicales, empezando por el napolitano del Palacio Real, terminando por el de la Iglesia de la Milagrosa (García de Paredes, 45), y pasando por el de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos; el del Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles; el precioso napolitano de la Montaña de los Gatos, en el Parque de El Retiro; el sencillo y primoroso de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en la calle del Tutor, 15, y el del Hospital de San Rafael, en Concha Espina esquina a Serrano, al que acompaña una minuciosa maqueta de trenes eléctricos que hacen las delicias de pequeños y mayores. De todos ellos y un año más el de La Milagrosa es el preferido por el Paseante en Cortes y su prole: su audio perfecto con la narración de la Anunciación, el Nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores, la iluminación que le acompaña escenificando el alba, el tramonto y la noche; sus figuras de proporciones impecables y movimientos de brazos en las que conforman el Portal de Belén y las de los oficios menestrales de sus protagonistas en el paisaje de la maqueta, no tienen parangón.

Unas Navidades que se han completado con luces y motivos de estas fiestas (nacimientos, trineos, abetos, bolas y cajas de regalos) en calles y plazas, el Tren de la Navidad por un circuito comprendido por las calles de Bravo Murillo-Glorieta de Quevedo-Eloy Gonzalo-Santa Engracia, Ríos Rosas y Bravo Murillo; actividades familiares, Talleres Infantiles, Talleres Florales y Visitas Guiadas en el Centro Cultural Galileo; obras teatrales en las plazas de Chamberí, torneos deportivos y certámenes abiertos al público en un Distrito que rebosa alegría por sus cuatro costados, mantiene a duras penas su variado comercio de barrio que hace humana y vivible la ciudad romana, y lo puebla una ciudadanía de todas las edades, condiciones y procedencias. Defendámoslo y luchemos contra la venta on-line de las multinacionales norteamericanas y chinas que arrasan las tiendas y vacían de escaparates las aceras hasta hacerlas frías, impersonales y sin tenderos.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL