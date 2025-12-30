Victor Entrialgo: «El renacimiento de una Nación»

La clave de bóveda del cristianismo es el nacimiento, por lo que al margen del rito y la creencia, la ausencia de nacimientos en nuestro país añade un plus a la dificultad intrínseca de la vivencia de la creencia. El nacimiento del redentor, o sea el renacimiento.

Ahora viene las fiestas de fin de año y los Reyes Magos, que son más fáciles de vivir porque ni siquiera hay que creer, sólo hay que esperar. Pero resulta que algunos políticos, que ven todo como asas donde agarrarse, tratan de emplear precisamente estos días de Navidad y redención para esconderse y esconder su responsabilidad.

Si trasladamos éste nacimiento y redención del ámbito de las creencias privadas al de los asuntos públicos el renacimiento del año 2026 que ahora empieza debiera ser el de una España diferente.

La España liberada de un tirano que, como Judas, ha traicionado a la Nación, secuestrado las instituciones; usurpado su mandato fuera de las elecciones mediante oscuros apaños con todos los traidores y enemigos de aquella; convertida toda su acción política en una ciénaga y una permanente desviación de poder; traicionado al pueblo por unos barriles de petróleo o unos lingotes de oro; el mismo tirano que prepara estos días su salida en África, América u Oceanía para como siempre, sorpresivamente, -habrá signo mayor de menosprecio al clamor soberano-, hacer coincidir las elecciones generales o no con las autonómicas andaluzas para amortiguar así el batacazo soberano.

Incluso los opositores al sanchismo, introyectando el relato de Moncloa, hablan estos días en los medios o en el bar de la polarización, o repiten que dos no riñen si uno no quiere, loable como propósito pero falso como proposición lógica. Como si todo esto fuera cosa de dos.

Pero no es de dos, es de uno. Uno que la crea y alimenta, porque desde que llegó al gobierno sin ganar elección, no ha hecho cosa diferente.

Uno que no puede gobernar ni mantenerse en el poder sin dividir ni tensar. Uno cuya estrategia no es nueva ni sorprende porque la hemos oído de sus propios labios y partido antes, «Nos conviene tensar la situación», Zapatero a Gabilondo.

Uno que va a seguir con la turrada, la monserga y la palinodia durante el año próximo acusando a lo que él llama ultraderecha de incendiar la Nación, como hizo Nerón con los cristianos, cuando Zapatero y Sanchez no han hecho otra cosa que desenterrar la guerra civil, los fantasmas, las pinturas negras y su particular desmemoria histórica prendiendo fuego como pirómanos a la idiosincrasia emocional española sin un ápice de responsabilidad.

Sanchez, ese niñato trepa de Tetuán, caído de niño en la pócima narcisista de Freud, yerno de su suegro, con su escaso bagaje intelectual y menos aún moral y su única estrategia de supervivencia, es el responsable de agudizar la división y confrontación de los ciudadanos gracias a un sistema político de una endeblez y falta de controles que da pánico. Poner de manifiesto esa fragilidad habrá sido su mejor legado a nuestro trampantojo democrático.

Sanchez es así mismo el responsable de que caminemos hacia el comunismo, la funcionarización y la paga de Estado después de acabar con las libertades, la empresa, la industria, los autónomos, el emprendimiento y la creación de riqueza. De que la vida pública ocupe, en fin, en España un espacio excesivo y desproporcionado porque ese es su interés, siendo la privada la sustancial, de la que aquella no es más que una parte ínfima, y de que España no sea lo que podría llegar a ser a poca unidad de esfuerzos que se consiguiera, como se ha demostrado en infinidad de ocasiones.

La vida pasa inadvertida pero ofrece algunos consuelos. Esperemos que con el año nuevo y los Reyes Magos uno de ellos sea la caída del dictador. Llegará sin duda el renacimiento de la Nación sobre las ruinas que dejará esta gentuza inmoral e incompetente, pero cuanto más tarde en irse, mayor será su responsabilidad y el colapso de los muros de esta patria de todos, un día fuertes y hoy desmoronados.