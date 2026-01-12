En qué nos han convertido

A nivel personal confieso que, en alguna rara ocasión, (rara, rara), he puesto la otra mejilla; supongo que más por respeto al Evangelio, que por vocación de hacerlo; que no tengo ninguna.

Pero la recomendación evangélica de poner la otra mejilla, la entiendo referida a nivel individual, no colectivo.

Porque cuando hablamos de colectivo, ya no solo se trata de nuestras mejillas, sino de las de nuestros padres; de las de nuestros hijos… Y por ahí, no solo no paso, sino que salto y me cebo.

Sin embargo, cuando contemplamos hoy, cómo ha degenerado la Civilización Occidental, esa que se construyó sobre los valores y principios cristianos, vemos como, desde Bruselas, no solo se ha colectivizado lo de poner la otra mejilla, sino también el culo. Los culos de toda la cristiandad, o lo que queda de ella, tras lobomotizarla con el mediático picahielos del wokismo buenista.

Lo más triste, es que somos las víctimas, los que, con nuestros impuestos, pagamos, paguita a paguita, la fiesta de este, vergonzoso y humillante, desvarío, con la tolerancia y beneplácito de quienes, desde sus palacios, viven en otra realidad.