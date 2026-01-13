Si madrugan los arqueros

Que a nadie le extrañe

Para comprender el atronador silencio, durante años, de la progresía wokista occidental, sobre el trato dado a mujeres, homosexuales, ateos, y ´progres´ varios, por parte de la dictadura teocrática del régimen de los ayatolas iraníes, habría que retrotraerse a 1979, con la caída el último Sha de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, y el regreso del ayatolá Jomeini, de su dorado y lujoso exilio en París. Un acontecimiento ampliamente cubierto y analizado, en su momento, por revistas zurdas de la época, como Triunfo.  De todo ello fui testigo.

Fue la llamada ´gauche divine´, y su visceral antiamericanismo (yanki), la gran promotora y mantenedora sincronizada, del clérigo Jomeini en París. La misma izquierda que hizo de claqué, en la teatral entronización del ungido chiita, en Teherán.

Pronto llegaron los públicos latigazos y lapidaciones, de mujeres ´de vida desordenada´, así como el siniestro espectáculo del ahorcamiento de homosexuales, en plazas públicas, mediante la utilización de grúas, con el silencio cómplice, durante décadas, de aquella ´izquierda divina´, hoy metamorfoseada en lo que conocemos como ´izquierda caviar´.

Así que a nadie le extrañe, que, ante la actual rebelión ciudadana contra el régimen criminal y machista de los ayatolas, en España, las milicias LGTBIQ+PIMPAMPUM, se sigan poniendo de perfil, mientras le chupan los fluidos a un carabinero.

Ya verán como ahora, no habrá ´flotilla basurilla´, para apoyar a los rebeldes. Y es que, en esta época del año, hasta en Ibiza hace frío. Amén que aún no se han recuperado del trauma sufrido, en su última excursión, cuando, tras ser capturados, fueron obligados a ducharse y cambiarse el tanga.

En cualquier caso, volviendo al tema principal, no se puede tener una visión geopolítica completa de los acontecimientos en Irán, si no se conoce la diferencia entre chiíes y suníes, y el papel que cada uno enreda, en este ´Juego de Tronos´.

