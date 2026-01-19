Ramiro Grau Morancho: «La justicia de Juana»

Estos días las feministas han encontrado un nuevo filón con el que atacar a sus enemigos naturales, los varones, y seguir destruyendo familias, sumiendo en la infelicidad a los hijos de esos matrimonios, y a toda clase de trastornos psicológicos y mentales, presentes y futuros: el caso de doña Juana Rivas.

Evidentemente, desconozco los pormenores procesales del asunto, pues toda la información que poseo es por la prensa: una juez decreta que la madre tiene que entregar los hijos al padre, no sé si temporal o definitivamente, padre que lleva años sin verlos, dicho sea de paso.

La madre dice que de eso nada, que por sus ovarios no va a hacer ni puto caso de la resolución judicial firme, dictada por una juez, repito, y en un procedimiento en el que ella habrá comparecido, supongo, y hecho valer sus argumentos y alegaciones, presentado pruebas, etc. Es decir, de forma pública y contradictoria, con todas las garantías de la ley.

Pero claro, esa ley y esa resolución judicial firme, repito, no me satisface, pues no me da la razón, y por lo tanto haré lo que me dé la gana… En primer lugar, la voy a incumplir, de forma clara y terminante. Y no solo eso, sino que lo digo públicamente, que me paso por el c… la resolución judicial, y escondo a mis hijos, y a mí misma, para evitar tener que ejecutar la resolución judicial, firme, repito, pues no me satisface en absoluto.

Si todos los presos que están cumpliendo condenas hicieran lo mismo, nuestras cárceles estarían vacías…

Pero eso sí, una señora con pintas de bastante lela, la verdad, la jefa del área de mujer o lo que sea del Ayuntamiento de Maracena (Granada), ha tenido su minuto de gloria, saliendo por todas las televisiones y diciendo que ella también se pasaba la resolución judicial por el c… ¡Y dice ser letrada, aunque en este caso más bien parece iletrada!

¿Qué Estado de Derecho es éste, en el que cada cual hace lo que le da la gana, y solo estamos dispuestos a cumplir las resoluciones judiciales cuándo nos favorecen, pero no cuándo nos perjudican…?

La ley es la ley, y las sentencias y autos judiciales deben de ser cumplidos siempre, por lo menos cuando se han agotado los recursos ordinarios, y han adquirido firmeza.

Creo que hasta la Junta de Andalucía ha hecho alguna declaración a su favor. ¡Claro, que se puede esperar de una Autonomía cuya presidenta tardó veinte años en acabar la carrera de Derecho, sabe Dios como (aunque puedo suponerlo)!

Mientras tanto millones de burros y burras (que gran verdad es que en España no cabe un tonto más) cuelgan una pancarta en las redes sociales diciendo algo así como YO SOY JUANA, o EN ESTA CASA VIVE JUANA.

En decir, incitan a la desobediencia de las resoluciones judiciales, como si fuera la cosa más natural del mundo…

Yo creo que tendrían que cambiar el texto y poner otro, más o menos con la frase siguiente: YO TAMBIÉN HAGO LO QUE ME SALE DE… (Admite dos variantes, la masculina y la femenina).

Y así, poco a poco, pero con paso firme, vamos camino de Venezuela…

Posdata:

Hace un año publique en varios diarios digitales el artículo adjunto. Otros no se atrevieron a publicarlo, pues suponía ir contra la políticamente correcto, y el feminismo a ultranza.

Como los hechos son tozudos, y en España hay justicia, aunque tarde y lenta, al final la verdad me ha dado la razón.

Por eso reiteramos su publicación, para aviso de navegantes, y de feministas recalcitrantes.